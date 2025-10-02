酒駕女開廂型車穿梭小巷變碰碰車 撞及2機車被法辦

警方要求車內的林女出示相關證件查驗。（記者邱俊福翻攝）

34歲林姓女子跟陳姓女友人在台北市信義區住處喝了3杯混酒後，酒醉的她竟駕駛9人座廂型車，載著陳女駛於小巷道，變成碰碰車，先擦撞1輛路邊機車後，又迎面撞上1輛避無可避的機車，所幸沒有造成傷亡，台北市警信義分局福德街派出所到場，林女酒測值高達1.21毫克，還跟員警「盧小小」，被依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，上月23日晚間6時許，林女在住處跟陳女喝了3杯混酒後，駕駛9人座廂型車欲先載陳女至附近捷運站，再到善導寺捷運站附近上證照課程，但行駛離家不到300公尺的林口街路段小巷道內時，不勝酒力，先擦撞路邊一輛停放的機車，隨後前方迎面而來的機車，也無法閃避，直接撞上。

警方據報派員到場，發現林女情緒激動、口齒不清，且渾身酒氣，查證身分時，林女甚至一度要拿出信用卡當作證件，後來甚至不顧警方關心，口出惡言罵警員是「垃圾公務員」。

經警方對林女實施呼氣酒精濃度測試，測得數值為1.21毫克，超過法定標準值，立即將她逮捕帶返派出所偵訊，警詢後，依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。另同車乘客部分，依道路交通管理處罰條例第35條8項舉發。

