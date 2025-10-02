感人！東勢機車自撞騎士噴飛 路過民眾合力救援

民眾見機車騎士噴飛，與消防及員警等合力救人。（圖由民眾提供）

昨天中午12點多，台中市東勢區東關路4段發生1起機車自撞車禍，44歲楊姓男子騎機車載著女性友人沿東關路4段由東勢往和平方向行駛，突撞擊安全方向導引標誌牌，人車倒地滑行，開車路過的救護員、他轄警察和熱心民眾見狀立即下車幫忙，救護員發揮所學，員警和民眾協助抬人跨過護欄，員警也指揮交通，車禍現場見證人情溫暖，目擊民眾說很感動。

楊男經送醫後雖不治，女性乘客則輕傷，但車禍發生時，後方有轎車駕駛看到騎士自撞、人噴飛，其中，光田醫院向上院區緊急救護組救護員林俊良開車經過，看到前方車禍立即下車急救，先打119，接著評估患者狀況並做CPR，再等消防隊救護車到場。

車禍地點雖位於東勢區，但距離和平警分局僅約200公尺，和平派出所副所長張芳林等人也立即跨轄支援疏導警戒，熱心民眾也停車幫忙，眾人找到自撞護欄的騎士噴飛到護欄外草叢，立即與消防隊救護員合力將其抬到道路，送上救護車。

車禍現場發現1個大蛋糕和禮物與玩偶等物，據了解，楊男疑載友人帶蛋糕準備回和平住家為家人慶生，途中發生車禍，肇事原因由警方調查中。

