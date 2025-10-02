為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    600顆蛋黃酥棄單被質疑自導自演 業者上警局提告自清

    2025/10/02 12:05 記者王冠仁／台北報導
    店家發文聲稱被棄單。（取自Threads）

    店家發文聲稱被棄單。（取自Threads）

    中秋節將至，許多民眾都採買蛋黃酥等應景食品，台北市一家烘焙業者「優仕紳烘焙館」，日前在社群發文，聲稱有人下單1百盒、總量6百顆的蛋黃酥，卻遭人棄單；許多網友質疑業者沒收訂金，也沒公布相關對話紀錄截圖，質疑此事是業者自導自演，想博取聲量跟同情。對此，業者在昨天前往警局報案，同時也發文自清，強調絕無自導自演。

    優仕紳烘焙館前天在社群上發文，聲稱「我們被放鳥了，一口氣放了1百盒中秋禮盒」；貼文中指出，前幾天接到一通電話，對方聲稱要訂1百盒蛋黃酥，師傅連夜趕工，但3天內要對方付訂金時，電話開始打不通，等到訂單全部完成，最後聯繫上對方，對方卻淡淡說一句「不要了」。

    貼文一出，引起網友熱議，有網友認為棄單者相當無良，但也有網友認為，店家接到大單不先收訂金，質疑店家編故事只為了推銷商品，怎麼不附上對話紀錄？

    對此，優仕紳烘焙館昨天派人到轄區中正一分局報案提告，聲稱上月26日有人打市話到公司，表明要訂購1百盒中秋禮盒，隨後有一名「林小姐」透過Line確認細節，30日要配送時卻遭惡意棄單。

    優仕紳烘焙館也發聲明強調，絕無以自導自演的手法引起消費者同情，至於未收訂金、確認顧客資訊就開始製作蛋黃酥，訂單處理上有疏失，未來會修正訂購流程。至於無法提供訂購的對話紀錄，是因為當初這筆訂單，是對方使用市話口頭訂購。

    據悉，警方正式受理此案後，經檢視店家提供的相關對話紀錄截圖，從截圖中確實沒有提到訂購的數量、配送地點等細節。不過店家聲稱當初對方有使用市話，因此警方將調閱相關電聯紀錄來展開追查。

    店家秀出報案證明單。（取自Threads）

    店家秀出報案證明單。（取自Threads）

    店家發聲明澄清。（取自Threads）

    店家發聲明澄清。（取自Threads）

