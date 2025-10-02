遊覽車司機吸毒、擁槍彈 宛如不定時炸彈嚇壞人

洪姓遊覽車司機（中）吸毒、擁槍自重，台中市警方趁他休息時一舉將他查獲。（記者陳建志翻攝）

南投一名洪姓遊覽車司機，因經常與人發生行車糾紛，且積欠賭債，為了自保防身，購買了一把改造手槍隨身攜帶，平時並有吸食安非他命的習慣，宛如不定時炸彈，台中市刑大偵五隊接獲線報，經追查、跟監掌握行蹤後，今年2月將他逮捕，並在遊覽車搜出改造手槍和子彈、安非他命毒品，訊後移送南投地檢署偵辦，近日偵結依槍砲及毒品罪嫌將他起訴。

台中市刑大偵五隊表示，52歲洪男是遊覽車司機，因經常和人發生行車糾紛，且好賭積欠賭債，擔心債主攔車討債，雖知道非法擁有槍械是5年以上有期徒刑的重罪，仍擁槍自重，還將槍彈隨身攜帶放在遊覽車上，無視乘客的安全。

警方接獲線報後暗中追查、跟監，掌握洪男行蹤後，今年2月底趁他開遊覽車在台中南屯區休息時，一舉將他查緝到案，並在遊覽車上和住處，查扣改造手槍1把、子彈4顆、安非他命毒品2.8公克及吸食器，扣案改造手槍經刑事局鑑定是仿貝瑞塔手槍外型製造，擊發功能正常且具殺傷力。

洪男落網後表示，該把手槍是向不知名的人購買，主要用來防身，警方訊後依槍砲、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官近日偵結，依槍砲及毒品罪嫌將他起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在洪男的遊覽車上，起出改造手槍一把和4顆子彈。（記者陳建志翻攝）

