種大麻自用夫緩刑、妻判5年半 法官說明理由

陳姓男子與路姓妻子在自家住植大麻自用被查獲送辦，屏東地院審理後，認為因路女有吸食大麻需求，陳男基於夫妻情誼，協助栽種，衡量全案情狀以種植數量非多，酌減其刑，路女犯製造第二級毒品罪，判刑5年6個月；陳男予以緩刑，須支付公庫20萬元，可上訴。

警方調查，路女透過網路學習栽種大麻技術，並在拍賣網站購買大麻栽種工具，經特殊管道取得大麻種子後，便在自家種植，定期澆水、施肥及控制光照時間，丈夫陳男偶爾協助灌溉，警方據報到場查獲13株大麻活株及種子、大麻花、大麻葉各1包等證物，依製造二級毒品罪將夫妻倆送辦。

屏東地院認為，審酌路女為供己施用而種植大麻，毒品數量有限，危害社會風險非高，且無前科紀錄，其所犯製造第二級毒品罪最低刑度為有期徒刑10年，就其犯罪情節而言，實屬情輕法重，依刑法第59條規定減輕其刑，判刑5年6個月；陳男出於夫妻情誼，幫助路女種植及施用大麻，已對社會治安造成隱憂，實有不該；考量陳男未有前科紀錄，因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，依栽種大麻罪及幫助犯施用第二級毒品罪，分別判刑1年6個月及2個月（得易科金），緩刑4年，須向公庫支付20萬元。

