為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    種大麻自用夫緩刑、妻判5年半 法官說明理由

    2025/10/02 11:32 記者李立法／屏東報導
    陳姓夫妻種大麻自用，路姓妻子判刑5年半，陳男獲緩刑。示意照，非本案大麻植株。（資料照）

    陳姓夫妻種大麻自用，路姓妻子判刑5年半，陳男獲緩刑。示意照，非本案大麻植株。（資料照）

    陳姓男子與路姓妻子在自家住植大麻自用被查獲送辦，屏東地院審理後，認為因路女有吸食大麻需求，陳男基於夫妻情誼，協助栽種，衡量全案情狀以種植數量非多，酌減其刑，路女犯製造第二級毒品罪，判刑5年6個月；陳男予以緩刑，須支付公庫20萬元，可上訴。

    警方調查，路女透過網路學習栽種大麻技術，並在拍賣網站購買大麻栽種工具，經特殊管道取得大麻種子後，便在自家種植，定期澆水、施肥及控制光照時間，丈夫陳男偶爾協助灌溉，警方據報到場查獲13株大麻活株及種子、大麻花、大麻葉各1包等證物，依製造二級毒品罪將夫妻倆送辦。

    屏東地院認為，審酌路女為供己施用而種植大麻，毒品數量有限，危害社會風險非高，且無前科紀錄，其所犯製造第二級毒品罪最低刑度為有期徒刑10年，就其犯罪情節而言，實屬情輕法重，依刑法第59條規定減輕其刑，判刑5年6個月；陳男出於夫妻情誼，幫助路女種植及施用大麻，已對社會治安造成隱憂，實有不該；考量陳男未有前科紀錄，因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，依栽種大麻罪及幫助犯施用第二級毒品罪，分別判刑1年6個月及2個月（得易科金），緩刑4年，須向公庫支付20萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播