為3.5萬元債務起殺機！男被揶揄殘殺2前同事遭起訴

47歲男子陳家榮自認38歲林姓、45歲盧姓2名前同事還有3萬5000元未還，加上不滿林男傳訊揶揄「只是隨便糊弄你而已」等語，今年8月2日凌晨持鐵槌、陶瓷料理刀，入侵林、盧2人位於桃園市觀音區的租屋處，先後將2人殺害致死，其中，林男身中46刀死亡，桃園地檢署檢察官認為陳男涉犯殺人罪，昨（1）日依國民法官法提起公訴移審，並建請法院續押獲准。

涉案的陳男與林、盧2人曾一同在新北市新莊區工作，陳男自認今年5月間曾拿6萬5000元給林男，要求他幫忙匯款，但林男未處理也未返還款項，陳男向林、盧2人討回3萬元後，後續3萬5000元就遲無下文，雙方曾在Line上發生爭執。

起訴指出，林男於今年7月26日傳訊陳男「只會隨便糊弄你而已」、「畢竟你又負不起責任和錢」、「到底誰傻白甜！你都46歲了，做任何事情錢為首」等內容，陳男直到8月2日凌晨0點左右才看到訊息，凌晨0點35分即帶著鐵鎚、料理刀直搗林、盧位於桃園市觀音區的租屋處，陳男抵達後從後方空地攀爬至陽台，盧男發現後立即緊閉落地窗，豈料，陳男持鐵鎚敲破玻璃後，狠朝盧男頭部重擊，並持料理刀朝他胸口刺入，盧男負傷躲進廁所將門反鎖，陳男殺紅了眼，隨即轉向林男房內朝他手、背、腹部連砍多刀，行兇後再沿陽台攀爬逃逸，並將凶器棄置在該處2樓後方遮雨棚及空地。

陳男逃逸後於凌晨1點09分打電話向警方自首，警消趕抵林、盧兩人租屋處將2人送醫急救，但林男身中46刀且傷及心臟、脾臟，左手肘血管斷離，導致大量出血、低血容性休克，急救後於凌晨2點30分宣告不治，盧男也因左胸遭刀子刺入傷及心、肺，大量出血、氣血胸，於凌晨2點55分不治。

桃園地檢署檢察官獲報即前往相驗，迅速組成專案小組鑑定事故現場，循線扣得陳男作案用的兇器，訊後向法院聲押陳男獲准。

檢方指出，偵辦期間積極比對分析2被害人與陳男手機的訊息紀錄，調閱銀行帳戶資料核對金流，並傳訊相關證人以釐清陳男行兇動機及事實，全案於1日偵結起訴，建請法院續押獲准。

檢方指出，啟動偵查後即通知犯罪被害人保護協會桃園分會到場提供家屬保護服務，陪伴家屬面對傷痛 ，對於家屬所提疑點均逐一調查，以求查明真相，進入審理程序後將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

