新北毛畯珅！涉猥褻12童並偷拍 二審判刑21年

有加重強制猥褻前科的新北市男子李慶彥經營圍棋教室，3年涉猥褻12名孩童64次並偷拍，一審判刑22年，高院2日改判為21年徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

有加重強制猥褻前科的男子李慶彥在新北市住處開設圍棋教室，3年來強制猥褻12名5至10歲學童多達64次，並偷拍猥褻學童的經過，直到一名受害學童向家長反映下體被李男撫摸，全案才曝光，新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例「違反兒童意願拍攝性影像罪」共64罪，重判李22年徒刑，但李上訴後，僅坦承猥褻學童，仍否認拍攝性影像罪，高等法院今酌減改判李21年徒刑，可上訴，李未出庭聆判。

判決指出，李慶彥在新北市土城住處開設圍棋教室招收國小學童，並在客廳、作為圍棋教室使用的房間內裝設監視器。

李自2021年4月24日起至2024年8月31止的3年多時間，伸手撫摸12位5到10歲學童的胸部、臀部，甚至把手伸進內褲，撫摸被害人下體等私密處；其中，一位受害學童從7歲起至9歲止，慘遭李猥褻21次之多。

不僅於此，李還涉嫌將利用客廳、教室內監視器，側錄12名學童被他強制猥褻的性影像，拷貝至電腦與記憶卡，檢警查獲後發現，李錄下3年多來的性影像檔案龐大，相當驚人。

新北地院審理時，李僅承認猥褻犯行，但辯稱，他在教室、客廳等處裝設監視器，是用來查看學生上課狀況，並沒有要偷拍學童遭他猥褻的經過。

不過，法官勘驗監視器畫面發現，被害學童大多被李男拉至監視器鏡頭前方，有的被害人的身體正面還面對著監視器，加上李錄下檔案相當多，認定用意就是要拍攝並保留性影像，李辯稱沒有要拍攝學童遭他猥褻經過，屬卸責之詞，不足採信。

新北地院指出，李有加重強制猥褻前科，僅為滿足性慾，竟長達3年多時間強制猥褻12 名5歲至10歲孩童，並以監視器攝錄被害人被他猥褻的經過，雖坦承強制猥褻犯行，仍否認拍攝性影像，難認有悔意，依加重強制猥褻、違反兒童意願拍攝性影像各64罪，依想像競合犯，從一重論斷，判李22年徒刑。

全案上訴高等法院，李僅坦承猥褻學童，仍否認拍攝性影像罪，高院今（2）日判決21年徒刑。

此案爆發後，震驚教育界，新北市教育局查出，李在住處開設圍棋教室，未依規定申請短期補習班核准立案，先開罰新台幣25萬元，勒令立即停辦，並公告場所名稱在社教資源網補習班區，且將李列為永久不得擔任補習班人員，予以管制。

李猥褻孩童的犯行，被視為「毛畯珅翻版」，稱他為「新北毛畯珅」；北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅因性侵、偷拍6名女童，引起譁然，毛被判刑28年8月定讞，北檢另查出毛涉性侵害39名孩童，及在公共場所偷拍未成年人性影像306次，將他起訴，北院日前判他30年徒刑，併科罰金5億元，可上訴。

