    社會

    獨家》台積電嘉義廠工人遭高壓電擊 4天前有工人被千斤頂夾斷拇指

    2025/10/02 10:56 記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導
    台積電嘉義廠。（記者林宜樟攝）

    台積電嘉義廠。（記者林宜樟攝）

    台積電嘉義科學園區首座先進封裝P1廠區昨（1）日發生1名包商工人遭高壓電擊的工安意外，工程已自主停工；事實上，P1廠區在上月27日就發生過意外，1名工人慘遭千斤頂夾斷右手大拇指，經緊急送醫接回斷指。

    地方人士說，P1廠區於去年5月挖到文化遺址、人骨遺骸以來，台積電嘉科園區各廠區工安意外接二連三，導致工人傷亡無數，凸顯出工地安全管理出現漏洞，及政府職安單位的失職。

    台積電預定在嘉科園區打造2座先進封裝廠，首座P1廠區在去年5月底進行地質鑽探作業時，因挖到文化遺址、人骨遺骸而停工，後依文資法規定停工，經過半年挖掘搶救完成，繼續施工，但今年5月以來工事不順，工安意外頻傳，工程做做停停，令外界憂心。

    經統計，今年5月以來，P1廠區至少發生6起工安意外，釀成2人喪命及多人受傷，9月中還發生包商工人遭廠外人士毆打事件，豈料昨又發生工人遭2萬伏特高壓電擊，造成手臂及腰部出現大面積燒傷，緊急送醫治療，仍住院觀察。

    然而，昨事發前4天，即上月27日下午近2時許，1名33歲工人作業時遭千斤頂夾斷右手大拇指，緊急送醫接回斷指。近來這幾起工安事故詳細事發狀況、責任歸屬待釐清，政府職安單位也將行調查。

    台積電昨傍晚回應，台積公司南科交付承包商施工區上午疑似在電力工程施工時，1名承攬人員發生感電事件，隨後立即由駐廠醫護人員提供初步醫護處理，並由駐廠救護車送醫，同時通知其親屬。該員送醫時意識清楚，目前住院治療與觀察中。

    台積電表示，工地現場為交付承攬範圍，工程已於第一時間自主停工，主承商並依規定通報主管機關，以進一步釐清事故原因並加以改善。台積電強調會持續提供傷者及其家屬相關支持和後續協助，並嚴格敦促主承商與再承攬商善盡關懷與相關責任。

    國科會南科管理局日前指出，近期台積電為強化嘉義園區施工安全，特別引進多種工安體感訓練模組，針對所有新進勞工加強訓練，南科管理局與職安署於9月起合作於嘉義園區打造XR場域教育訓練基地，全面強化勞工工安意識及危害辨識能力。

    為加強工安，台積電8月起採全體總動員方式，加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，政府單位人員加入工安輔導，「上緊工安發條」，希望杜絕工安事故。

