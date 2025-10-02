台南光電弊案 前南市議長郭信良和三地集團創辦人鍾嘉村等4人起訴

台南將軍光電場貪瀆等弊案，前台南市議長郭信良等人被橋頭地檢署偵查起訴。（資料照）

備受矚目的台南將軍光電場貪瀆等弊案，橋頭地檢署今天偵結，前台南市議長、現任台南市議員郭信良涉和三地集團創辦人鍾嘉村等4人被依違反貪污治罪條例等罪起訴，並對郭求處重刑。

據了解，橋檢偵辦台南將軍光電場弊案，清查金流意外發現鍾嘉村妻子曾將1500萬元，匯入「白手套」即岡山營造公司負責人朱更楠戶頭後，朱提領其中900萬元現金轉交郭信良。

檢調人員認為這筆錢，是郭信良替鍾嘉村順利取得光電場執照等相關業務的報酬，並在今年4月間，發動大規模搜索，偵訊後郭30萬元交保、鍾和朱各20萬元交保。據悉，郭信良等人應訊指稱，900萬元是借款，否認犯行。

後來，檢調人員接獲檢舉，指將軍光電場案等處，遭人傾倒大量廢棄物，又在6月間，傳喚涉案的朱更楠到案說明後，聲請羈押禁見獲准。

承辦檢察官比對郭等人供詞，及擴大清查金流後，發現郭信良另在將軍光電等案場，疑涉傾倒廢棄物，因此在8月下旬，再度約談郭信良、鍾嘉村釐清案情，認為郭和鍾涉嫌觸犯貪瀆罪和違反廢棄物清理法，雖無羈押必要，但涉案情節重大，下令兩人各200萬元交保。

橋檢今天偵結，依違反貪污治罪條例和廢棄物清理法等罪，將郭信良、鍾嘉村、朱更楠和處理廢棄物李姓業者等4人提起公訴，並認為郭否認犯行，建議法官從重量刑。

