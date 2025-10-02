為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    京華城案開庭 黃國昌今現身「護駕」柯文哲同進北院

    2025/10/02 10:45 記者劉詠韻／台北報導
    前台北市長柯文哲今天再度因京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    前台北市長柯文哲今天再度因京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌近期捲入「豢養狗仔」跟監政敵風波，亦傳出其跟拍柯文哲進出八八會館，引爆爭議。台北地方法院今開庭續審京華城弊案，不同於本週二「首度神隱未陪駕」，黃國昌一早即現身陪同柯文哲步入北院。隨後，柯文哲臉書更新，並貼上二人一前一後的合照，附文打趣稱，「偶居然真的被跟了。」

    鏡週刊爆料，黃國昌長期操縱一支「狗仔部隊」跟拍政敵，受害對象不僅限於綠營政治人物，藍、白陣營中任何可能對他構成威脅的人士，皆可能被列入監控名單。其中最具諷刺意味的是，他過去一年多來頻頻聲援的柯文哲，也疑似成為受害者之一。

    後續有消息指出，黃國昌早於2022年被抓包點名柯文哲曾出入88會館。直至柯文哲捲入京華城、政治獻金案而遭檢調偵辦期間，與黃國昌關係密切的《菱傳媒》陸續刊出包括冷錢包、保險箱等偵查細節。外界認為，這些資訊理論上僅掌握在檢調與柯文哲辯護律師手中，而該律師正好是黃國昌的好友鄭深元，引發爭議。

    台北地院今審理京華城容積弊案，傳喚共同被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，黃國昌與柯文哲今上午同進北院。隨後，柯文哲臉書即更新貼文，附上其與黃國昌的合照，「偶居然真的被跟了」，疑為力挺黃國昌、打破不合謠言。

