老公變更電腦密碼卻用舊密碼 老婆猜中取得偷情鐵證

沈女猜中老公變更過的電腦密碼，取得偷情鐵證打贏離婚官司。示意圖。（美聯社檔案照）

沈姓女子懷疑老公出軌，她翻查電腦找尋證據時，果然發現偷情事證，沈女偷偷拷貝檔案拿去打離婚官司勝訴後，老公不滿提告，沈女雖辯稱電腦是夫妻共用，但法官查出，劉男曾更改密碼不讓妻子使用他的電腦，但因劉男變更後的密碼還是曾經使用過的舊密碼，被沈女猜中，因此認定涉犯妨害電腦使用罪，判沈女罰金1萬元。

判決指出，沈女和劉男結婚多年後，沈女突然發現，老公常藉口晚上7、8點出門，但過了半夜卻沒回家，也開始使用之前不用的保養品，某日深夜，她還在離家不遠的公園，看到劉男和陌生女子騎腳踏車；沈女懷疑老公出軌，於是打開老公的電腦翻找證據，果然找到一個名為「劉李出遊的照片及影片」的檔案夾，裡面充滿老公外遇證據。

沈女把檔案拷貝下來，直接上法院訴請離婚，高雄少家法院也認定證據有效，判兩人離婚，但劉男卻不滿，認為沈女未經同意就擅自使用他的電腦，報警向沈女提告。

高雄地方法院審理時，沈女辯稱，劉男有兩部電腦，都是夫妻共用，她並沒有侵入劉男的電腦竊取資料；但法官發現，劉男曾於2022年7月9日下午6點將「出遊的照片及影片」的檔案備份到電腦後，就把電腦密碼進行更改，但因劉男變更後的密碼還是曾經使用過的舊密碼，被劉女猜中密碼進而取得照片，因此可認定，劉男並不同意沈女使用他的電腦，因此依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判沈女罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。

