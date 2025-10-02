你累了嗎？ 糊塗男記錯停車位置 以為愛車遭竊

台北市南海路派出所警員陳金源幫市民找到愛車。（記者劉慶侯翻攝）

盧姓男子開車返家記錯停車位置，3天後要用車時以為轎車遭竊急忙報案。警方一度也以為是失竊案，還要現場勘查，後來仔細檢視盧男供述，再根據街頭監視畫面還原當日情境和路線，才證實是對方記憶錯亂，也找到滿布灰塵的愛車。

盧男報案表示，停放於汀州路一段17號前停車格內的轎車不見了，懷疑是遭到竊賊偷走，中正二分局南海路派出所派遣警員陳金源到場處理，陳員於現場及周遭查看、搜尋皆未發現，研判可能遭人竊走，於是帶盧男返所完成準備後續相關報案程序。

請繼續往下閱讀...

在返回派出所途中，陳員與盧男閒聊，了解對方當天使用車輛的情況及停車的習慣，盧男表示4天前下班開車欲返家，因住家附近的停車格都被停滿了，所以他在附近繞巡約20分鐘，最後才找到空的停車格將車輛停妥，這幾天未再使用過該部車輛；要用車時，才發現車不見。

陳員暗自思索，民眾轎車非停放於固定停放地點，也許是記錯停放位置。因此陳員利用北市錄影監視系統調閱車輛當天的行車軌跡，發現該車最後的行車軌跡是在中華路二段一帶，故立刻請線上同事到附近停車格查看，果不其然找到盧男的愛車。而且從監視器畫面亦可清楚辨識出是由盧男本人所停放。

盧男見狀才緩緩道出近日因身體狀況不佳，思緒有些混亂，所以才會記錯位置，對於自己糊塗的行為帶給警方莫大的困擾，實在感到十分抱歉，更感謝警方找到他的愛車，也對於警方的專業和細心給予高度肯定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法