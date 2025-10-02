賊到廟裡「偷」香油錢 緊張到變「捐錢」

今年2、3月間彰化芳苑、二林、竹塘發生多起偷香油錢的事件。（警方提供）

彰化縣蔡男到二林鎮原斗里一間宮廟偷香油錢，結果遇到廟公前來，他緊張到讓廟公起疑，廟方後來檢視監視器和香油錢箱，果然見蔡男用釣線偷香油錢，在廟公抵達那一刻才停止動作，而為了不讓廟方起疑，他還自掏腰包丟了200元，但該案進入法院審理時，蔡男雖沒獲得任何不法所得，仍因竊盜未遂罪被判3月徒刑。

廟方在案發時報警逮人，蔡男供稱，他是到廟裡借打火機，但廟公覺得他「言行怪怪的」，例如，拜拜時竟然把整把香插在香爐。廟方打開捐獻箱，裡面出現10元硬幣及圓形金屬組合而成的黏香油錢工具，再檢視監視器，果然發現稍早蔡男稍早就是用釣魚線在偷取香油錢。

蔡男向法官說，他是要進去廟裡借打火機，順便點香拜拜，看到旁邊有香油錢箱，想要看釣不釣得到香油錢，結果還沒釣到錢廟公就來了，他當下緊張，怕廟公懷疑，還投了200元香油錢。

法官考量被告前已有竊盜之前案紀錄竟仍漠視他人財產權益，任意竊取他人財物，行為甚屬不該，且犯後雖於警詢坦承犯行，卻於偵查中翻異前詞，犯後態度難認良好，惟考量被告並未造成他人財產之實害，判處3月徒刑。

