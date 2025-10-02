為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賊到廟裡「偷」香油錢 緊張到變「捐錢」

    2025/10/02 09:50 記者顏宏駿／彰化報導
    今年2、3月間彰化芳苑、二林、竹塘發生多起偷香油錢的事件。（警方提供）

    今年2、3月間彰化芳苑、二林、竹塘發生多起偷香油錢的事件。（警方提供）

    彰化縣蔡男到二林鎮原斗里一間宮廟偷香油錢，結果遇到廟公前來，他緊張到讓廟公起疑，廟方後來檢視監視器和香油錢箱，果然見蔡男用釣線偷香油錢，在廟公抵達那一刻才停止動作，而為了不讓廟方起疑，他還自掏腰包丟了200元，但該案進入法院審理時，蔡男雖沒獲得任何不法所得，仍因竊盜未遂罪被判3月徒刑。

    廟方在案發時報警逮人，蔡男供稱，他是到廟裡借打火機，但廟公覺得他「言行怪怪的」，例如，拜拜時竟然把整把香插在香爐。廟方打開捐獻箱，裡面出現10元硬幣及圓形金屬組合而成的黏香油錢工具，再檢視監視器，果然發現稍早蔡男稍早就是用釣魚線在偷取香油錢。

    蔡男向法官說，他是要進去廟裡借打火機，順便點香拜拜，看到旁邊有香油錢箱，想要看釣不釣得到香油錢，結果還沒釣到錢廟公就來了，他當下緊張，怕廟公懷疑，還投了200元香油錢。

    法官考量被告前已有竊盜之前案紀錄竟仍漠視他人財產權益，任意竊取他人財物，行為甚屬不該，且犯後雖於警詢坦承犯行，卻於偵查中翻異前詞，犯後態度難認良好，惟考量被告並未造成他人財產之實害，判處3月徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播