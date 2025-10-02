獨家》馬太鞍堰塞湖潰流捨命救女童小沂 姑丈公、姑婆「4好友同日死」

6歲女童小沂在「阿婆」林姓女子保護下，被拖上屋頂橫梁奇蹟生還，為了侄孫女，阿婆拚盡人生的最後力氣保護了小女孩。（屏東特搜提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流災難，家住光復鄉佛祖街的6歲女童小沂因為王姓姑丈公、林姓姑婆捨命而被托上屋頂橫梁，隔天奇蹟獲救，在垃圾堆積物之間只露出一顆頭，林姓姑婆人在底下撐住姪孫女，王姓姑丈公被大水沖到花蓮溪下游20公里不幸罹難，另一罹難者古姓男子是被王、林收容的遊民，與附近劉姓阿嬤也是姊妹淘好友，4個好朋友同時遇劫，同年同月同日死！

林姓姑婆好友說，這對夫妻很多溫暖的故事，「希望世界記住這對善良的人」。

據了解，70歲林婦（女童小沂的姑婆）是鳳林鎮人，出身貧困家庭、婚姻路也坎坷，10多年前與來自台北的王姓男子相識相戀，2人一起搬到光復鄉佛祖街經營「熱帶雨林庭園咖啡」，從親友提供的照片中，林女流著長髮、戴墨鏡，與72歲王姓男友（姑丈公）一起合照，外表都相當年輕，在朋友眼中是「只羨鴛鴦不羨仙」的佳侶。

游姓好友說，王男曾去東南亞發展，庭園咖啡是自己興建、自己設計的峇里島風格，氣氛放鬆，今年的大罷免期間王男更擔任「連署超人」，四處去蒐集罷免傅崐萁連署單，林女在王男循循善誘下，夫唱婦隨一起罷傅；而林女喜歡養雞養鴨養鵝，庭園咖啡養了數百隻，也販售自種的有機蔬菜、雞蛋鴨蛋。游姓好朋友說，每次去她家都會被可愛動物圍繞。

光復街上撿破爛的古姓男子無家可歸，沒有親人願意相認，王男與林女無私接納了古男，帶回庭園農場同住，白天古男會去街上撿破爛，晚上回家，沒有血緣關係卻親如家人；罹難者之一住在佛祖街的65歲劉姓阿嬤與林女也是好姊妹，2位勤奮的女性時常一起去賣菜，4個好朋友假日也常聚會喝酒，卻在23日這天沒能逃過、同年同月同日死。

平安獲救的小沂是林女的姪孫女，媽媽要叫林女姑姑，今年初母女倆因故到光復鄉投靠林女，小沂備受姑婆、姑丈公疼愛，小沂總是用客語喊林女「阿婆」，小沂24日在屋頂橫梁被發現獲救，小沂最愛的「阿婆」則在下面幫忙撐住，場面令救援的屏東特搜都鼻酸了。

林女和王男經營的熱帶雨林咖啡，2人在鄉下過著養雞養鴨的田園生活，卻遭遇百年洪災殞命。（取自臉書）

小沂喊姑丈公、姑婆的72歲王姓男子、70歲林姓女子，外表保持年輕，是朋友眼中的神仙伴侶，心地善良的兩人今年初收留小沂母女，還收容撿破爛的遊民變成家人。（游姓朋友提供）

