    社會

    獨居八旬婦洗腎前「失聯」 警消聯手雲梯車搶救急送醫

    2025/10/02 09:13 記者林嘉東／新北報導
    新北市瑞芳警分局昨天獲報後與新北市消防局第六救護救災大隊四腳亭消防分隊馳援，利用雲梯車入內救人，發現獨居老婦跌坐地上無法起身，趕緊將她送醫救治已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳警分局昨天獲報後與新北市消防局第六救護救災大隊四腳亭消防分隊馳援，利用雲梯車入內救人，發現獨居老婦跌坐地上無法起身，趕緊將她送醫救治已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    「84歲獨居母親遲遲聯絡不上，恐有危險！」新北市瑞芳警分局昨天獲報後與新北市消防局第六救護救災大隊四腳亭消防分隊馳援，利用雲梯車入內救人，發現獨居老婦跌坐地上無法起身，趕緊將她送醫救治已無大礙，讓遠在南投的兒子鬆一口氣，頻頻向警、消道謝。

    昨天上午11時許，新北瑞芳警分局四腳亭派出所員警張明哲接獲南投楊姓男子報案稱，他84歲的母親獨居在瑞芳區大埔路，昨天上午原本要前往長庚醫院洗腎，院方打給表示聯絡不上母親，他打給母親也沒接，只能打電話向警方求助。

    張員得知後趕抵楊母2樓家中按門鈴均未回應，趕緊聯繫吉安里長謝永昌及四腳亭消防分隊到場支援，準備破門救人；張員眼見前來救援的有1 輛是雲梯車，靈機一動，與其破門，不如搭雲梯車從2 樓陽台進入屋內，以最快速度確認婦人狀況。

    救護人員搭雲梯車從2 樓陽台進入屋內，發現楊母昨天一早跌倒在臥室門口，腳踝受傷，因年紀老邁，身體虛弱，無法起身接電話，所幸意識清楚；經消防員初步包紮傷口後，趕緊將他送醫救治。

    警、消及時救援，讓遠在南投的楊男鬆了一口氣。新北市瑞芳警分局長沈明義呼籲市民，家中若有獨居或行動不便的長者，建議安裝緊急求助裝置或與鄰居保持聯繫，降低意外風險。

    新北市瑞芳警分局昨天獲報後與新北市消防局第六救護救災大隊四腳亭消防分隊馳援，利用雲梯車入內救人，發現獨居老婦跌坐地上無法起身，趕緊將她送醫救治已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳警分局昨天獲報後與新北市消防局第六救護救災大隊四腳亭消防分隊馳援，利用雲梯車入內救人，發現獨居老婦跌坐地上無法起身，趕緊將她送醫救治已無大礙。（記者林嘉東翻攝）

