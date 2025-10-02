苗栗男子等紅燈竟睡著 車內查獲上百公克安毒

員警盤查發現他為毒品人口，駕駛座上也有電子菸吸食器（紅圈處），經其同意搜查，於車內查獲毒品安非他命9小包，共重約157.9公克餘及1顆重約4.9公克的依托咪酯煙彈。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣毒品人口61歲賴姓男子，開車於台72線客屬大橋路口停等紅燈時睡著，警方接獲報案前往，於賴男車內查獲近158公克的安非他命毒品及1顆依托咪酯煙彈，賴男稱買來自己吸食，警詢後依毒品罪嫌將賴男送辦。

苗栗警分局今（2）日表示，分局銅鑼分駐所於9月29日下午2點30分許，接獲民眾報案指，台72線客屬大橋路口「有自小客停在車道上駕駛頭靠方向盤睡著」，派遣員警前往查處。

員警及消防人員趕赴現場，發現一輛轎車停放於台72線客屬大橋路口的左轉專用車道，車內賴男頭靠在方向盤上睡著，於是敲擊車窗將他喚醒。

雖賴男身上沒有酒味，稱是精神不濟於停等紅燈時睡著，但神色閃爍，且員警盤查發現他為毒品人口，駕駛座上也有電子菸吸食器，經其同意搜查，於車內查獲毒品安非他命9小包，共重約157.9公克餘及1顆重約4.9公克的依托咪酯煙彈。

員警當場以現行犯將賴男逮捕，帶回偵辦，賴男稱毒品是購買來自己吸食，警方並採尿送驗，調查賴男是否有毒駕行為，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

員警於車內查獲毒品安非他命9小包，共重約157.9公克餘及1顆重約4.9公克的依托咪酯煙彈。（記者彭健禮翻攝）

