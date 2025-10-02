為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    老翁不滿護理師推他去撞牆 拿剪刀狠刺她2刀得賠123萬元

    2025/10/02 08:43 記者黃佳琳／高雄報導
    蘇姓男子不滿護理師推坐著輪椅的他去撞牆，竟拿剪刀狠刺她2刀。示意圖（資料照）

    蘇姓男子不滿護理師推坐著輪椅的他去撞牆，竟拿剪刀狠刺她2刀。示意圖（資料照）

    66歲蘇姓男子脾氣大，15年前曾因案入獄時，老婆被好友拐跑，拿刀殺好友；蘇男年邁後生病入住安養中心，又跟護理師起衝突，他不滿護理師推著坐輪椅的他去撞牆，竟拿剪刀狠刺她2刀，被依傷害罪判拘50天定讞，民事部分還得賠123萬餘元。

    判決指出，2009年9月，蘇男因案服刑出獄後，老婆吵著要跟他離婚，蘇男細究原因，發現竟是他坐牢時，老婆被多年好友拐跑，蘇男一時氣不過，拿挫刀去友人家殺他兩刀，幸友人女婿即時攔阻未釀出人命，蘇男事後賠錢給好友和解，讓法官輕判緩刑2年。

    隨著年紀逐漸增長，蘇男健康下滑，他被安排入住安養中心，結果又因脾氣不好和陳姓女護理師發生衝突，被轉至同棟但不同樓層的安養中心休養；2022年9月17日傍晚5點，蘇男坐輪椅搭電梯打算回舊安養中心找人聊天，順便拿藥膏擦癢處，先前跟他有嫌隙的陳姓女護理師看到蘇男回來，竟推著坐輪椅的他去撞牆。

    蘇男不爽，找了一把剪刀，自己推輪椅到護理師辦公室，看到陳女在辦公室裡，二話不說拿剪刀就朝她狠刺兩刀，造成陳女左手掌和左小腿兩處穿刺傷，送醫後無大礙；高雄簡易庭審理時，法官認為陳女被刺的起因是她推蘇男去撞牆，因雙方未和解，蘇男被依傷害罪判拘50天，得易科罰金。

    蘇不服上訴，二審法官認為，一審法官已經「從輕量刑」，不認為原審判決有何失妥處，因此駁回蘇男之訴，全案定讞。陳女因傷被迫休養達10個月不能工作，她向蘇男提告求償196萬餘元，法官審酌她的傷勢及受侵害程度，判蘇男應賠123萬餘元，可上訴。

