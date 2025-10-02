童吸二手毒煙霧身心受創 母與同居人均判囚

王女與同居人在住處涉嫌吸食毒品，妨害她兒子身心發育，均被橋頭地院判囚。 （記者鮑建信攝）

高市王姓女子與蔡姓男子同居期間，多次在住處，涉嫌吸食毒品，影響小孩發育，經社工人員發現後報警處理，被橋頭地院依妨害幼兒發育罪，各判處徒刑9月。

警方調查，被告王女育有7歲大兒子甲童，並自2024年12月間起，與被告蔡男共同在左營區新吉街住處生活。2025年3月初，全家搬遷至重安路，王女和蔡男並有吸食海洛英等毒品惡習。

請繼續往下閱讀...

2024年12月某日起，至2025年3月5日止，2人多次在住處吸食毒品，並因密閉空間，甲童長期暴露在二手煙霧的環境下，身心發展嚴重受到影響。後因社工前往訪視發現，報請檢警處理。

辦案人員曾二度採集甲童頭髮送驗，證實有海洛英、甲基安非他命、可待因、安非他命、嗎啡等多種毒品陽性反應，依妨害幼兒發育罪嫌，將王女和蔡男函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院開庭調查，被告2人均坦承犯行，並有毒品等前科，構成累犯，各處有期徒刑9月，仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法