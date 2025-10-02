為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    童吸二手毒煙霧身心受創 母與同居人均判囚

    2025/10/02 06:57 記者鮑建信／高雄報導
    王女與同居人在住處涉嫌吸食毒品，妨害她兒子身心發育，均被橋頭地院判囚。 　（記者鮑建信攝）

    王女與同居人在住處涉嫌吸食毒品，妨害她兒子身心發育，均被橋頭地院判囚。 　（記者鮑建信攝）

    高市王姓女子與蔡姓男子同居期間，多次在住處，涉嫌吸食毒品，影響小孩發育，經社工人員發現後報警處理，被橋頭地院依妨害幼兒發育罪，各判處徒刑9月。

    警方調查，被告王女育有7歲大兒子甲童，並自2024年12月間起，與被告蔡男共同在左營區新吉街住處生活。2025年3月初，全家搬遷至重安路，王女和蔡男並有吸食海洛英等毒品惡習。

    2024年12月某日起，至2025年3月5日止，2人多次在住處吸食毒品，並因密閉空間，甲童長期暴露在二手煙霧的環境下，身心發展嚴重受到影響。後因社工前往訪視發現，報請檢警處理。

    辦案人員曾二度採集甲童頭髮送驗，證實有海洛英、甲基安非他命、可待因、安非他命、嗎啡等多種毒品陽性反應，依妨害幼兒發育罪嫌，將王女和蔡男函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    橋頭地院開庭調查，被告2人均坦承犯行，並有毒品等前科，構成累犯，各處有期徒刑9月，仍可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播