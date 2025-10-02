北捷阿嬤逼讓座反遭踢飛 網傳第二視角影片再掀熱議

台北捷運近日再度傳出優先席糾紛。一名曾姓婦人強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

台北捷運近日再度傳出優先席糾紛。一名曾姓婦人強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，引發外界熱議。社群上也轉傳相關畫面，有社群昨也PO出不同視角的影片，再度引發網友熱議。

北捷先前雖已將「博愛座」改成「優先座」，但近日又傳出讓座糾紛，一名73歲曾姓老婦不顧車廂內還有其他座位，竟針對一名坐在優先席的年輕人要逼他讓座，過程中還揮包攻擊，惹得年輕乘客出腳反擊。

這起事件在這兩天引發網路熱議，臉書粉專「記者爆料網」昨日則又PO出另一視角的影片，透過畫面可看到，手拿雨傘與多袋物品的老婦在靠近年輕乘客後，突用手上提袋擊打年輕乘客的膝蓋，年輕乘客轉頭將自己手上的紙袋交給旁邊乘客幫忙照看，不料老婦人又再次攻擊，年輕乘客在出腳抵擋後，再起身一腳將老婦人踹向後方座位。

這段畫面曝光後再度引發熱議，不到一天觀看超過21萬次，許多網友再次聲援年輕乘客，但也有網友認為年輕乘客動手也有不對，且可能得付出賠償或是坐牢的代價。

據悉，這名老婦自2010年以來頻繁行竊，曾多次落網，昨日上午她也因在台北市大同區一間超商內鬧事，遭到趕赴現場的員警逮捕。由於她先前被判處拘役55日，但已先服刑40日，昨日下午繳交剩餘15日的易科罰金1萬5千元，以及犯罪所得472元後，又重獲自由身離開士林地檢署。

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

