台中虎媽是23年前驚世媳婦！虐死21歲女兒 疑因她長得像婆婆

陳女解剖當天，警方帶同查扣證物到場。（民眾提供）

台中虎媽詹姓女子23年前因「驚世媳婦虐婆婆」轟動社會，如今涉嫌長期囚禁21歲次女陳女致死。警方1日公布最新調查指出，陳女初判死因為「長期極度嚴重營養不良」，全身並無致命外傷；詹女則聲稱自己有精神狀況，但檢警查無相關病史，將進一步精神鑑定釐清。

詹女聲稱，9月21日母女爭執冷戰，當晚有送飯，但女兒拒吃，接下來5天滴水未進。直到父親發覺異味闖入，才發現女兒全身發黑、皮膚脫落，明顯死亡多日。鄰居更透露，早在一週前就聞到惡臭，還有人形容帶有樟腦丸味道，但警方並未在現場查獲相關物品。

23年前，詹女尚未與陳父結婚時，就因「媳婦虐婆」成為媒體焦點。當年她禁止準婆婆煮飯，還限制老人家與外界往來，甚至踢打婆婆致重傷送醫。事發後，她曾在鏡頭前下跪道歉，夫妻倆也因此搬離老家。

據透露，詹女疑因次女長相酷似婆婆，多年積怨投射到她身上，將次女視為「替身」施虐；詹女涉嫌湮滅證據，有串證之虞，法院已裁定羈押禁見。陳父經檢察官訊問後認有嫌疑，轉列被告，10萬元交保。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

