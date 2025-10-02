台灣國成員割損國旗案牴觸「思想自由」 高院不等釋憲結果定10/29宣判

陳妙婷等人2016年6月在台北地檢署外召開「轉型正義、燒旗有理」記者會，現場也焚燒國旗抗議，員警急忙上前滅火。（資料照，記者黃耀徵攝）

主張台獨的台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄，10年前的國慶日割損新北市中正橋上10多面國旗，此案因憲法法庭停擺遲遲無法定讞，高院決定不等釋憲結果，8月底裁定「重新審理」，本月1日重新開庭審理，並定29日上午10時宣判。

本案新北地院簡易庭依侮辱國旗罪各判拘役20天，但新北地院二審認定3人屬政治性言論的「表意自由」，受言論自由保障均改判無罪，檢方上訴，高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，2017年裁定「停止審理」並聲請釋憲。

請繼續往下閱讀...

2015年國慶日凌晨3時，台灣國成員陳儀庭、陳妙婷偕同劉珮瑄、徐大為、廖安祈等友人，割破新北市永和區中正橋上懸掛的10多面國旗，並折斷多根懸掛國旗的旗桿，檢方依侮辱國旗罪起訴5人。新北地院簡易庭判5人各拘役20天，得易科罰金2萬元。陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄提起上訴，徐、廖未上訴而定讞。

陳3人庭訊稱，毀損國旗只為表達對國家認同的意見，並表示「不認為那是我國國旗，如果是…會用我的生命保護它」、「藉由這個行動證明中華民國沒有正當性」、「這面國旗不該出現在台灣，它代表殖民及壓迫的象徵」等理念。

新北地院二審認定，憲法保障人民有言論、著作、出版的自由，即表意自由，範圍涵蓋以任何「方式」表達意見的自由，並不侷限於聲音或文字，陳3人以損壞國旗做為做為政治性言論應受最高度保障，均改判無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院合議庭審判長周盈文、法官林孟皇、林海祥認為，國旗是國家象徵，享有尊榮性，但它對每個人的意義並不一樣，應該包容陳等3人以毀損國旗的「表意行為」，而不是以刑罰手段加以制裁，認定侮辱國旗罪已牴觸憲法對言論、思想自由的保障，也違反比例原則，應屬違憲，2017年裁定暫停止審理，並聲請釋憲。

不過，當時釋憲機關大法官會議遲無釋憲結果，改制後的憲法法庭亦遭藍白立委全面封殺大法官人事案，致憲法法庭實質癱，釋憲案已8年無結果，重組後的高院合議庭看不下去，今年8月底決定不等釋憲結果，裁定「重新審理」，1日傳訊陳等3名被告出庭。

陳儀庭、劉珮瑄及嫁到德國而以書狀陳述的陳妙婷均主張，損壞國旗乃政治性的象徵性言論，屬憲法保障的言自由範疇，並無侮辱中華民國意圖，均應判無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法