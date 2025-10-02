虎媽餓死女兒！未婚同居、囚打婆婆黑底曝 軟弱夫執意迎娶悲劇連發

陳家大門深鎖，社區住戶對於詹女囚禁女兒致死事件，非常低調。（記者張軒哲攝）

台中市大甲區21歲陳姓女子遭詹姓母親拘禁房內長達約3年，瘦到體重僅剩30多公斤餓死，引發各界譁然。詹女23年前曾將婆婆關在陽台還痛毆，鬧上新聞；陳父應訊坦言，妻子很強勢，他也無力護女。鄰里指出，陳父天性軟弱，才放任這種蛇蠍女毀掉美滿家庭，真是家門不幸。

50歲詹女婚前就住進陳家位於大甲幼獅工業區的老家，當時鄉下民風保守，鄰里對婚前同居指指點點，詹女非常厭惡婆婆，居然趁著丈夫到中國出差，不滿家產處理方式，痛毆婆婆，關進一樓後陽台一天一夜，不給任何飲食，鄰里氣憤報警，還找新聞媒體報導。

警方調查，陳父知道次女自幼就遭到妻子嫌棄處處不如長女，不當管教，拘禁在一樓孝親房，但妻子強勢剽悍，他根本不敢插手；他向警方供稱自己無能為力。陳家長女也透露，媽媽不讓她跟妹妹接觸，妹妹也無法使用手機跟任何通訊軟體，自己礙於母親高壓管教，不敢過問。

記者昨天到陳家社區發現鐵門緊閉，隔2戶的住戶有清潔人員清掃一樓車庫，清潔人員說，到此打掃十多年，對陳家沒印象，這邊住戶也不敢談論命案。

幼獅工業區的老鄰居說，詹女的婆婆已經往生，但當年就有鄰居好意提醒詹女非善類，但陳男執意迎娶，害得老母被媳婦打傷住院，鬧出鄉下罕見的醜聞，陳家夫妻也因此沒臉在老家立足，搬到頂店里命案住宅自立門戶，沒想到多年後，詹女捅出駭人聽聞的命案，令人髮指。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

