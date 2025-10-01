再接再厲！10/1 今彩539頭獎摃龜

10月1日晚上開獎的第114000238期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

10月1日晚上開獎的第114000238期今彩539頭獎摃龜。

第114000238期今彩539中獎號碼為「03、05、12、22、27」，頭獎摃龜；貳獎共255注中獎，每注可得2萬元；參獎共9652注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1205注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000238期39樂合彩中獎號碼為「03、05、12、22、27」，四合開出17注，每注可得21萬2500元；三合共460注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬263注中獎，每注可得1125元。

第114000238期3星彩中獎號碼為「551」，壹獎共140注中獎，每注可得1萬元。

第114000238期4星彩中獎號碼為「9764」，壹獎共10注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法