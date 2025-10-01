轎車違規拖吊費2000 高市車主強行取車易科罰金60倍

柯男交通違規愛車被拖吊，到拖吊場強行取車，被高雄高分院判4月定讞。（記者鮑建信攝）

高市柯姓男子違規、愛車被拖吊，只要繳交罰款等大約2000元，他卻跑到拖吊場強行取車，被高等法院高雄分院依妨害自由論處，判處徒刑4月定讞，如易科罰金共12萬元。

判決書指出，2023年6月13日下午，被告柯男將轎車違停在前鎮區馬路紅線後離開，被警方會同拖吊人員拖往鳳山區五甲拖吊場，他在傍晚回來取車時，發現愛車被拖吊。

柯跑到拖吊場後，涉嫌撕毀車門上封條，旋即試圖離去，但因未繳納罰款，無法順利出場，他於是在領據上註記「移置費無現金未繳，本人同意拖吊場透過行政執行追討」後，嘗試尾隨已繳費車輛出場，但被職員攔住，他乾脆把車停在出入口，妨害他人車輛進出。

高雄地院依強制罪，判處柯有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴指出，沒有交通違規卻被拖吊，警方違法在先。高雄高分院調查，據警方提供照片等證物，及拖吊職員證詞，認為柯所辯不足採信，判決駁回並定讞。

