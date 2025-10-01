為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    轎車違規拖吊費2000 高市車主強行取車易科罰金60倍

    2025/10/01 21:00 記者鮑建信／高雄報導
    柯男交通違規愛車被拖吊，到拖吊場強行取車，被高雄高分院判4月定讞。（記者鮑建信攝）

    柯男交通違規愛車被拖吊，到拖吊場強行取車，被高雄高分院判4月定讞。（記者鮑建信攝）

    高市柯姓男子違規、愛車被拖吊，只要繳交罰款等大約2000元，他卻跑到拖吊場強行取車，被高等法院高雄分院依妨害自由論處，判處徒刑4月定讞，如易科罰金共12萬元。

    判決書指出，2023年6月13日下午，被告柯男將轎車違停在前鎮區馬路紅線後離開，被警方會同拖吊人員拖往鳳山區五甲拖吊場，他在傍晚回來取車時，發現愛車被拖吊。

    柯跑到拖吊場後，涉嫌撕毀車門上封條，旋即試圖離去，但因未繳納罰款，無法順利出場，他於是在領據上註記「移置費無現金未繳，本人同意拖吊場透過行政執行追討」後，嘗試尾隨已繳費車輛出場，但被職員攔住，他乾脆把車停在出入口，妨害他人車輛進出。

    高雄地院依強制罪，判處柯有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴指出，沒有交通違規卻被拖吊，警方違法在先。高雄高分院調查，據警方提供照片等證物，及拖吊職員證詞，認為柯所辯不足採信，判決駁回並定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播