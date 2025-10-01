為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒危條例被批草率修法 法務部：廣納意見、凝聚共識符合憲判意旨

    2025/10/01 20:36 記者王定傳／台北報導
    法務部。（資料照）

    民間司改會今批評法務部對「毒品危害防制條例第17條修正草案」草率修法，以敷衍大法官；法務部表示，修正此案經廣納各界意見、凝聚共識修法，因應憲法法庭判決意旨，將現行規定更細緻化賦予法院依個案情節輕重，量處適當刑的裁量權限，符合比例原則，法務部除完備法制外，亦將持續深化反毒工作，阻絕供需，減少毒害。

    2023年間，憲法法庭112年憲判字第13號判決認，現行「毒危條例」第4條第1項規定：「販賣第一級毒品，處死刑或無期徒刑」，該規定對無其他犯罪行為、無前科、情節極輕微、顯可憫恕的個案，就算以刑法第59條減刑，仍嫌「情輕法重」，致罪責與處罰不相當，宣告相關機關應修法。

    法務部指出，憲法判決出爐後，法務部即邀集學者專家、檢察機關及警察、調查、海巡、憲兵、關務6大緝毒系統召會研商，廣泛聽取各界意見後，擬具修正草案，並經行政院召開2次審查會議；修正草案規定犯製造、運輸、販賣毒品罪，其行為態樣、數量、對價等情節輕微者，得減輕其刑，但曾因故意犯罪且經有罪判決確定者，不在此限。

    法務部指出，修法方向是考量毒品擴散行為的具體個案情節不一，賦予法院因應個案情節，得適用減刑規定的裁量權限，以保有量刑彈性，並可避免罪責與處罰不相當情形，已充分符合憲法法庭判決意旨。

    至於司改會質疑刑度標準過於僵化，法務部指出，憲法判決並非認所有販賣第一級毒品者均得減輕其刑，對部分案件罪刑不相當情形，是以「相關機關允宜檢討其所規範的法定刑，例如於死刑、無期徒刑之外，另納入有期徒刑的法定刑，或依販賣數量、次數多寡等，分別訂定不同刑度的處罰」，並未指示特定方式才能調和罪刑不相當的情形。法務部擬具的修正草案，已將憲法判決認不符罪刑相當原則明定減刑規定，避免刑罰適用僵化。

    法務部指出，憲法法庭判決協同意見書對於「無其他犯罪行為」，是指「法院判決時被告尚無其他犯罪行為（不以毒品犯罪行為為限）經法院判決有罪確定紀錄而言」。法務部考量行為人經故意有罪判決確定，再犯毒品擴散行為者，其守法意識薄弱，為避免減刑範圍過寬致無法達到刑罰的嚇阻效果，或影響被告供出來源的意願致難以向上溯源、根除毒害，故排除適用減刑規定，與憲法判決意旨並無牴觸。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

