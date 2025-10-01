金門詐騙電話「在地化」 檢警聯手偵破轉接機房

金門縣警局刑事大隊查扣的節費系統。（金門地檢署提供）

金門地檢署今天說，詐騙集團為規避國外電話通話前有警示音，在金門架設電話機房，將打進門號轉接成（082）金門區碼行騙，讓受話人以為是國內來電而降低戒心，結果有8人遭騙819餘萬元；警方專案小組在某民宅起出電話轉接設備，另拘提覃姓男子到案，以涉嫌詐欺取財等罪嫌，向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

金門警方2007年10月查獲同樣利用轉接節費器作為詐騙電話的工具，事隔18年，詐團手段進階為網路及數位器材。

請繼續往下閱讀...

地檢署根據刑大通報，詐團透過金門市內電話區碼（082）向民眾撥話行騙，檢察官陳岱君指揮刑大成立專案小組，查出覃男4月受詐團指派，以每月3萬元報酬，將申辦的4線市話門號，安裝於金寧鄉湖埔村民宅內的數位式移動節費設備，負責維護及設定參數供機房運作。

檢方指出，詐團透過網路以市話門號打給不特定民眾，受話方看見國內區碼而降低戒心；詐團再假冒機構、公務員或親屬等名義，誆稱急需用錢或繳回涉及刑案的提款卡、證件等，甚至將來電號碼改成無顯示方式，致使被害人無法在第1時間提供來電號碼，供警溯源。

檢方說，專案小組透過通聯紀錄清查，有8人遭詐騙819餘萬元。檢方8月27日訊問覃男，以涉犯刑法共犯詐欺取財等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，向金門地方法院聲請羈押獲准。

刑大指出，國家通訊傳播委員會要求中華電信對「+886 9」國際來話提供語音警示服務，如今詐團改以如（082）國內區碼行騙，更是狡詐。

金門警方查扣的節費系統。（金門地檢署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法