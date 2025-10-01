新娘不是我?! 警察男友娶別人 女PO個資發洩慘了

邱女不滿服務警界男友娶他人為妻，涉嫌洩漏對方個資，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

高市邱姓女子不滿服務警界的洪姓男友另結新歡成婚，在網路張貼個資發洩，並指對方「奉子成婚」，被高等法院高雄分院依違反個資法，判處徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，被告邱女原為洪姓被害人女友，後來他結婚的對象是別人，因而心生怨恨，於前年3月23日至6月21日間在台南市住處，涉嫌將洪姓夫婦職業、服務地點、姓氏等個資張貼在網路，並指對方「奉子成婚」。

請繼續往下閱讀...

案經洪姓夫婦提起告訴，邱女被高雄地檢署依違反個人資料保護法提起公訴，並被地院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。她不服上訴指出，主觀上只是抒發心情而已，沒有損害他人利益的犯意，資料上面關於他們的個資，都有馬賽克處理。

高雄高分院指出，邱女張貼個資內容，如2人姓氏、服務地點、職業、請育嬰假等相關訊息，拼湊起來後，足以使外界可以辨識出為何人，因此維持原審判決，仍可上訴。

至於邱女另涉嫌辱罵「三字經」部分，院方認定罪證不足，此部分不得上訴並定讞。

