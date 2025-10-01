為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    與合庫簽「可疑交易分析機制」MOU 高檢署：有助精準阻詐

    2025/10/01 19:54 記者王定傳／台北報導
    高檢署今與合作金庫商業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，圖中為法務部長鄭銘謙、左為高檢署檢察長張斗輝，右為合作金庫董事長林衍茂。（高檢署提供）

    高檢署今與合作金庫商業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，法務部長鄭銘謙表示，高檢署與合庫簽署MOU，藉此擴大公私協力合作，助金融從業人員精準阻詐，並獲取重大詐欺犯罪情資，溯源查緝詐欺集團。高檢署檢察長張斗輝則表示，這將有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。

    鄭銘謙並強調，「打詐綱領2.0」的核心目標是讓人民有感，在9月18日舉辦的全國檢察長會議，法務部除促請各地檢署檢察長，對詐團核心份子，包括車手加強聲請羈押、查扣犯罪不法利得外，對未賠償被害人損害的詐欺行為人，應從重求刑、上訴，尤其求刑部分，為免詐團存僥倖心態，無視司法，應從法定刑中度刑作求刑基準，高檢署亦已訂定以被害人損害金額為標準，增訂求刑參考表，供各地檢署參酌，讓民眾真正有感政府守護民眾財產的決心。

    張斗輝則表示，高檢署所推行的「可疑帳戶預警中心機制」，結合「預警保護民眾財產」及「期前溯源查緝詐團」，經由檢、警、金的異常交易通報機制，透過通報平台，提前攔阻，以減少被害人損害，感謝合作金庫與高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，將有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。

    高檢署指出，與合作金庫簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，運用金融科技全面聯防阻詐機制，分析掌握潛藏的不法金融帳戶，得以期前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並藉由相互間所提供的可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，並結合法務部調查局洗錢防制處通報，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團，共同懲阻詐騙，守護民眾財產。

