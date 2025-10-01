林口毒蟲邊開車邊吸毒菸 恍神連撞28車被逮

新北市林口驚傳疑犯駕車連續衝撞、肇事逃逸，警方十分鐘內逮獲邱姓毒蟲，在他身上起出依托咪酯菸彈被警方法辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口區驚傳一輛賓士車沿路連撞路邊多車，一路逃竄，警方獲報到場，發現嫌犯駕車往市區逃逸，擔心嫌犯心虛肇事逃逸，高速駕車威脅民眾安全，連忙查緝，十分鐘內在文化一路發現疑犯車輛，邱嫌承認邊吸毒、邊開車，身上還起出2顆依托咪酯菸彈，警方壓制壓制毒蟲囂張氣焰，將溯源追查毒品來源；毒蟲除吃上官司，還面對50餘萬求償。

林口警分局9月30日晚間9時24分獲報，林口區文化一路一段202號前，一輛黑色賓士車沿路撞擊約20餘輛路邊停放的汽、機車逃逸，沿路仍持續衝撞車輛；由於危險駕駛嫌犯往市區高速行駛，警方擔心疑犯心虛肇逃，狂飆威脅民眾安全，連忙追緝，在文化一路二段發現嫌犯座車，發現車身明顯撞擊痕跡，攔查58歲邱姓嫌犯到案。

請繼續往下閱讀...

邱嫌承認一邊吸食菸彈，一邊開車，恍神擦撞路邊車輛，警方在邱嫌身上查獲2顆依托咪酯煙彈（重約11.2公克），將他帶回偵辦；警方除依違反毒品條例及公共危險罪移送法辦，將溯源追查毒品。

許多車主要外出時，或接獲通知趕抵，警方清查多達28輛汽機車遭撞，警方陸續通知車主到文化派出所後續處理，初估修車費高達50餘萬，將協助被害車主替毒蟲求償；民眾也可到林口警分局文化派出所報案，對肇事毒蟲求償。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市林口驚傳疑犯駕車連續衝撞、肇事逃逸，警方十分鐘內逮獲邱姓毒蟲，在他身上起出依托咪酯菸彈被警方法辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口驚傳疑犯駕車連續衝撞、肇事逃逸，警方十分鐘內逮獲邱姓毒蟲，在他身上起出依托咪酯菸彈被警方法辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口驚傳疑犯駕車連續衝撞、肇事逃逸，警方十分鐘內逮獲邱姓毒蟲，在他身上起出依托咪酯菸彈被警方法辦，溯源毒品；毒蟲座車也撞毀。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口驚傳疑犯駕車連續衝撞、肇事逃逸，警方十分鐘內逮獲邱姓毒蟲，在他身上起出依托咪酯菸彈被警方法辦，溯源毒品；毒蟲座車也撞毀。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法