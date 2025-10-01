前主播薛楷莉被控假藉喬債A前男友420萬 苦主出庭對質

前主播薛楷莉被控詐騙邱姓前男友420萬元，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

前主播薛楷莉被控於2022年得知當時的邱姓建築富商男友有債務糾紛，便佯稱賴姓女媒體人認識幫派分子，可以幫忙「喬」，但需要420萬元的介紹費及處理費，邱男交付現金給薛後卻無下文，事後查證才知受騙，怒告薛楷莉涉詐欺取財，台北地檢署起訴薛女，台北地院今開庭傳喚邱男與2名護鈔員警作證，邱男指控薛女根本沒將錢交給賴女，還假意提議請警察護鈔，短報金額為50萬元，擺明要趁他心亂時騙走他的錢。

開庭結束後，邱男為了躲媒體而久久不願下樓，撐了約1小時，最終決定用西裝外套包住頭、臉走出法院，蓋頭蓋臉走路，通過金屬探測安檢門時不慎撞到門柱，一名旁觀婦人在旁目擊，打探得知他是被前女友騙錢來打官司，婦人邊吃東西邊說：「那麼笨，難怪被騙錢」。

薛楷莉則是邊走邊說，「請他不要再拖我時間了，司法會還我清白」，並稱她已經另案控告邱男在同居期間對她家暴，「不要再說謊、欺負單親媽媽了」。

薛楷莉曾被力捧為明星主播，2002年被爆料狂刷日本富商德原榮玉的信用卡上百萬元，史稱「削凱子」事件，聲名重挫而離開主播台，目前已定居美國當護理師。

檢警調查，薛楷莉於2021至22年間與邱男交往同居，期間得知邱男和天道盟洪姓有1100多萬元的債務官司糾紛，2022年2月她向邱說，她的賴姓女友人認識天道盟盟主「鐵霸」，常和鐵霸喝酒，提議可以透過賴女幫忙喬債，但須先支付360萬元處理費、賴女的60萬元介紹費。

邱男同月25日中午至大安區敦化南路的銀行提領420萬元現金帶回住處，兩人再一起將錢帶到銀行，請銀行經理打電話至安和派出所申請警察護鈔，由警車護送薛女至民權東路的電視台外，製造薛有將錢交給賴女的假象，邱男事後連絡上賴女，才知薛女根本沒交錢給對方，告薛詐欺。

今年7月9日開庭時，薛楷莉否認詐欺，辯稱她未佯稱喬事或代為交錢，她沒有經手邱的錢事，而是遭邱男設計陷害，邱男請她拿東西到電視台，她不知道包包裡面有裝錢，她依邱男的交代在電視台大廳等30分鐘，結果沒人來，她就把包包帶回去還給邱男，不料對方事後卻告她詐欺。

北院合議庭今開庭，傳喚2名護鈔的大安分局安和派出所員警和邱男作證，並勘驗員警秘錄器影片。員警證稱沒有清點金額，也未要求薛打開手提袋查看，在警車上以手機APP程式填寫護鈔申請單時，依薛女的陳述，將護鈔金額登記為50萬元，申請人登記為邱男和其門號。

員警說當時認為是邱男申請護鈔，薛女只是運送者，因此沒有登記薛女的年籍資料，也不覺得薛女報男生的名字有異樣；薛女登記為「單趟」，無須送她回大安區，員警目送確認薛女安全走進中天大樓後即離去；薛女主張路程中，她與邱男打視訊電話提供要登記資料，2員警表示薛女獨自坐後座，她是否有講電話，已沒有印象。

邱男作證指出，當時他很憂慮自己的土地債務官司，地主是黑道人士，他沒遇過黑道，非常害怕，不知如何處理，他當時正與薛楷莉交往，薛女說可以找朋友幫忙，他也願意花錢解決，基於信任而提款交給薛女去轉交處理。

不料，後來他每次向她問起糾紛的處理進度，她總是藉故拖延，問了3、40次都沒結果，最終他寫2封存證信函正告賴女，賴女才回電給他，堅稱完全不知道這件事，邱男才知薛女根本沒付錢喬事，而是藉機騙走他的錢。

前主播薛楷莉被控詐騙邱姓前男友420萬元，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

