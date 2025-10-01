為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「乾兒子」騙很大！6旬婦中招投資美金外匯 135萬險噴飛

    2025/10/01 19:02 記者許國楨／台中報導
    婦人誤信「乾兒子」投資高獲利說詞。（警方提供）

    台中市一名66歲婦人，因網路認識的「乾兒子」熱情推薦投資美金外匯，險些把135萬元退休金全數匯往海外帳戶，幸好銀行行員機警攔阻，並聯手警方確認該投資根本是場騙局，婦人才驚覺差點被最「貼心」的乾兒子掏空荷包，當場取消匯款。

    台中市第二分局育才派出所昨下午接獲轄內銀行通報，表示有民眾準備大筆匯款疑遇詐，員警吳立文、時國樑火速趕到現場，只見眼前婦人滿臉焦急，手中還握著匯款單，原來是因為「乾兒子」的建議，打算將積蓄全數投入「美金外匯投資」。

    婦人向員警描述，「乾兒子」平時在網路上噓寒問暖，自稱是保險公司業務員，還信誓旦旦保證這筆投資「穩賺不賠」，只要利用匯率差價就能快速獲利，然銀行行員敏銳察覺匯款對象為境外帳戶，不合常理，馬上聯絡警方，員警隨即與該保險公司確認，結果公司澄清並無販售任何境外外匯投資商品。

    警方再三向婦人說明類似詐騙案例，這才讓她如夢初醒，趕緊取消匯款念頭，保住多年辛苦存下的養老金；第二分局長鍾承志呼籲，詐騙手法不斷翻新，常以「投資穩賺不賠」、「短期高報酬」等話術吸引被害人上鉤，民眾在投資前務必「停、看、聽」，切勿輕信網路上陌生人或非官方投資資訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方向婦人說明類似詐騙案例，這才讓她趕緊取消匯款念頭。（警方提供）

