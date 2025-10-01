暴力催討旅社女員工280萬險害命 天道盟孔雀會成員殺人未遂送辦

張女（白衣者）被嫌犯等人拉到外面騎樓談判。（記者劉慶侯翻攝）

台北市西昌街華冠旅社52歲潘姓女員工，不滿64歲張姓女同事積欠280萬元遲遲不還，竟找來天道盟孔雀會長陶姓大哥，率3名同夥到旅社附近騎樓圍堵討債。其間，由簡姓男子2度推打張女，導致她摔倒頭部撞擊地面，造成顱內出血，當場失去生命跡象，經送醫搶救幸已恢復意識。警方昨深夜逮捕拘提5名涉嫌人，今日依殺人未遂送辦。

警方表示，9月30日下午1時57分左右，北市萬華分局接獲報案，指稱西昌街143號前，有名女子遭毆打倒在地上，派員到場發現張女躺在地上已無呼吸心跳，經119救護人員急救後，送台大醫院救治。

由於現場緊鄰華冠旅社、傷者又是華冠員工，警方先訪查各個員工。根據內部員工表示，張女都曾向她們有過借貸關係，警方研判張女應是債務關係遭毆打。警方逐一要求查看各員工手機，鎖定有高達280萬元債務關係的潘女，並發現她在案發前與不明人士通聯紀錄，還答應以四六成方式，協請對方幫忙討債。

警方調閱監視畫面，59歲陶姓孔雀會長夥同42歲簡嫌、45歲柯嫌及吳嫌到場，雙方談判過程中，4人將張女團團圍住，身材壯碩的簡男先是伸手推倒瘦小張女，將對方拉起後再推一次，結果導致她重心不穩倒地，頭部撞擊地面，當場顱內出血並失去生命跡象。

警方循線追蹤陶等人行蹤，查出他們知道闖下大禍後，立即搭計程車前往三重，準備轉搭先前停放的接應車輛、想製造斷點，沒料到居然拋錨，只好叫拖車。

警方一路追緝，昨日深夜起陸續逮捕陶嫌、潘女等共計5人到案，今先依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。至於被害人張女已恢復意識，昏迷指數上升為10，醫師尚在評估有無開刀必要。

