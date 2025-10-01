為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷逼讓座阿嬤繳1.5萬罰金換免關 下午步出地檢署成自由身

    2025/10/01 18:00 記者王冠仁、劉詠韻／台北報導
    警方今天逮捕曾婦。（記者王冠仁翻攝）

    73歲曾姓老婦前天在台北捷運列車中，逼人禮讓優先席座位，但反遭對方出腳踹飛，引起熱議。不過，她因涉犯多起竊盜案遭判刑，而且還成為通緝犯；北市警方今天巡邏逮到她，將她解送歸案。由於她此次被判處拘役55日，但先前已服刑40日，她今天下午繳交剩餘15日的易科罰金1萬5千元，以及犯罪所得472元後，又重獲自由身離開士林地檢署。

    警方指出，曾婦近來因為在台北市大同區一家大賣場，偷走賣場貨架上陳列的螃蟹夾、涼拌脆筍、保鮮盒等物品；她隔天又再去同一家賣場，再偷軟心酥奶油紅豆1個、卜蜂番茄紅醬義大利麵1份，但這次賣場保全盯上她報警，她隨即落網被逮。

    雖然曾婦落網後聲稱自己經濟狀況困苦，聲請急難救助不會通過，但她仍因這2起竊案被判處25天拘役，再加上她另外涉及其他2起竊案，4案合併被判處55天拘役，得易科罰金。

    而曾婦近來被各界關注，是因為她前天下午4時許，搭乘紅線象山站往淡水站方向、行經信義安和站時，在車廂內見到有名年輕人坐在優先席上，她逼年輕人讓座，還拿起隨身包包攻擊揮舞；年輕人不甘示弱，起身出腳將她一腳踹到對面的座位上，相關畫面在網路上流傳，引起各界議論紛紛。

