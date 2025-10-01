北捷逼讓座白髮嬤黑歷史曝光 雙北狂偷10多年「手法拙劣」

曾姓老婦今天被警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

近日來引起廣泛討論、在捷運上逼人讓優先席座位，卻反遭對方一腳踹飛的73歲曾姓老婦，因為涉犯竊盜案件成為通緝犯，今天早上被警方在台北市一間便利商店逮到、並被解送歸案。不過，隨著她被捕，過往「黑歷史」也曝光，她這10年多來，多次在大台北地區陸續犯下數十起竊案，而且一貫的犯案手法就是趁店員不注意順手牽羊，但因手法拙劣，幾乎都是當場被發現而落網。

根據判決，曾婦最早犯下竊案的時間點是在2010年，自此以後，頻繁在大台北地區行竊。她曾在台北捷運南港站附近偷走路旁腳踏車，也曾在便利商店偷走八寶粥罐頭、報紙、鮮奶、飯糰，或是到百貨商場、超市等場所，偷走食品、生活用品等價值不高的物品。

曾婦似乎喜歡去圖書館，但她都會順手牽羊，曾在台北市立圖書館延平分館、舊莊分館，分別偷走館內陳列的報紙，還曾「合理化」行為，聲稱自己時間很寶貴、晚上買不到報紙，而且拿走報紙沒有傷害到任何人。

曾婦過去被逮、出庭時說法也反覆無常，曾說自己大學畢業、未婚，多年前曾於中央研究院化學所任職，但也曾經說自己只有國中肆業。

曾逮捕過曾婦的基層員警表示，曾的行竊手法相當拙劣、粗糙，有時甚至完全不遮掩，過去經常當場被店員或保全發現報警而落網。她的精神狀況不穩，被逮當下會否認，但當員警出示監視器等事證，又坦承行竊。

員警推測曾婦可能有竊盜癖，她的經濟狀況雖然沒有很好，但不至於到需要行竊維生的地步，而且她幾乎每次落網、被判刑，都會繳交易科罰金避免被關。

