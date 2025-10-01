為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷逼讓座白髮嬤黑歷史曝光 雙北狂偷10多年「手法拙劣」

    2025/10/01 17:58 記者王冠仁／台北報導
    曾姓老婦今天被警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    曾姓老婦今天被警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    近日來引起廣泛討論、在捷運上逼人讓優先席座位，卻反遭對方一腳踹飛的73歲曾姓老婦，因為涉犯竊盜案件成為通緝犯，今天早上被警方在台北市一間便利商店逮到、並被解送歸案。不過，隨著她被捕，過往「黑歷史」也曝光，她這10年多來，多次在大台北地區陸續犯下數十起竊案，而且一貫的犯案手法就是趁店員不注意順手牽羊，但因手法拙劣，幾乎都是當場被發現而落網。

    根據判決，曾婦最早犯下竊案的時間點是在2010年，自此以後，頻繁在大台北地區行竊。她曾在台北捷運南港站附近偷走路旁腳踏車，也曾在便利商店偷走八寶粥罐頭、報紙、鮮奶、飯糰，或是到百貨商場、超市等場所，偷走食品、生活用品等價值不高的物品。

    曾婦似乎喜歡去圖書館，但她都會順手牽羊，曾在台北市立圖書館延平分館、舊莊分館，分別偷走館內陳列的報紙，還曾「合理化」行為，聲稱自己時間很寶貴、晚上買不到報紙，而且拿走報紙沒有傷害到任何人。

    曾婦過去被逮、出庭時說法也反覆無常，曾說自己大學畢業、未婚，多年前曾於中央研究院化學所任職，但也曾經說自己只有國中肆業。

    曾逮捕過曾婦的基層員警表示，曾的行竊手法相當拙劣、粗糙，有時甚至完全不遮掩，過去經常當場被店員或保全發現報警而落網。她的精神狀況不穩，被逮當下會否認，但當員警出示監視器等事證，又坦承行竊。

    員警推測曾婦可能有竊盜癖，她的經濟狀況雖然沒有很好，但不至於到需要行竊維生的地步，而且她幾乎每次落網、被判刑，都會繳交易科罰金避免被關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播