台中陣頭幫派「尊鎮會」 扮假公安詐騙香港、海外華人2.3億

台中陣頭型幫派「尊鎮會」幹部馬紹霆，與幫眾組成「假公安」詐團，扮演中國公安，以國際郵包涉不法為由，恐嚇詐騙香港及住在美國、加拿大的台人，刑事局南部詐欺偵查中心初估，該集團詐騙一年多來，不法所得達人民幣5000萬元（折合新台幣2.3億元），受騙民眾300人以上，警方今年4月拘提馬男等12人，台中地檢署依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌，向法院聲押10人，1人10萬元交保，馬男則因前案通緝解送台中看守所。

警方調查，馬男及洪姓共犯等人透過手機、電腦架設詐騙系統，洪男負責提供香港及海外華人個資，馬男則指揮手下先假扮成物流公司或是海關，打電話給被害人聲稱有國際郵包內含違禁品，並且表示郵包違禁品「涉犯重大刑案，未配合匯款將會監管財產，甚至將被遣返中國受審」。

待民眾被恐嚇受騙後，再由「尊鎮會」幫眾打扮成假公安，並在堂口設置假公安辦公室，以Teams、Skype等軟體與被害人視訊，隨後再轉給假檢察官，以假監管文件，一步一步誘導民眾配合匯款。

刑事局今日進行專案成果發表時透露，南打當時接獲情資，發現台中市清水、沙鹿區某透天厝出入複雜，隨即展開追查，今年四月份攻堅詐騙機房，拘提「尊鎮會」成員共12人，查扣手機41支、筆電15台、電腦1台、分享器、監視器、對講機、假公安制服4件、公安背板、階級章、SIM卡、第三級毒品愷他命93.43公克、咖啡包1000包（毛重3207.8公克）、現金37萬5700元、虛擬貨幣USDT 7337顆、TRX 192顆（合計市價約25萬元）、自小客車輛1輛（市價約341萬元）等證物。

