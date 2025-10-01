為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹聯寶和會組詐團案外案! 警追出1.9億台灣黑幫香港洗錢專戶

    2025/10/01 21:33 記者鄭景議／台北報導
    竹聯幫和堂寶和會綽號「小黑」的劉姓男子。（記者鄭景議翻攝）

    竹聯幫和堂寶和會綽號「小黑」的劉姓男子。（記者鄭景議翻攝）

    首次上稿 16:57
    更新時間 21:33

    竹聯幫和堂寶和會綽號「小黑」的劉姓男子，與幫眾組詐團，招募車手假冒「理財專員」向被害人面交現金，並勾結境外水房，將詐欺贓款轉匯海外。刑事局偵四大隊第三隊追查下，該詐團不法所得初估達新台幣2000餘萬元，並查出該海外帳戶還有其他黑錢，疑由台灣黑幫及洗錢集團匯出，金額達新台幣1.9億元。

    新北地檢署依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將劉男與共犯葉男聲押禁見獲准，其餘人三到五萬元交保。

    警方調查，劉男利用「穩賺不賠」、「低風險高獲利」等話術，誘騙民眾投資股票。劉嫌除了籌組車手集團收款外，為防止被銀行防制洗錢機制標記，還偽造虛假合約、股東協議書，搭配虛構海外公司地址、電話等資料，設立人頭公司戶。

    警方發現，該公司戶將詐欺贓款新台幣兩千萬元轉匯至香港某帳戶，且該帳戶疑是負責幫黑幫不法所得洗錢的專用戶，內含美金590萬元，折合新台幣約1億9000萬元，顯見不僅有寶和會贓款，還有其餘黑幫及洗錢集團匯款，警方目前持續清查釐清。

    警方專案小組6月至8月間兵分多路，拘提劉男與葉姓人頭公司負責人，查扣手機4支、筆電1台、現金32萬500元、存摺4本、公司大小章2枚、私章1枚，以及虛擬貨幣手寫筆記等證物，新北地檢署檢方依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將劉男與共犯葉男聲押禁見獲准。

    詐團偽造虛假合約、股東協議書，設立人頭公司戶。（記者鄭景議翻攝）

    詐團偽造虛假合約、股東協議書，設立人頭公司戶。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播