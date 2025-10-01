竹聯寶和會組詐團案外案! 警追出1.9億台灣黑幫香港洗錢專戶

竹聯幫和堂寶和會綽號「小黑」的劉姓男子。（記者鄭景議翻攝）

竹聯幫和堂寶和會綽號「小黑」的劉姓男子，與幫眾組詐團，招募車手假冒「理財專員」向被害人面交現金，並勾結境外水房，將詐欺贓款轉匯海外。刑事局偵四大隊第三隊追查下，該詐團不法所得初估達新台幣2000餘萬元，並查出該海外帳戶還有其他黑錢，疑由台灣黑幫及洗錢集團匯出，金額達新台幣1.9億元。

新北地檢署依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將劉男與共犯葉男聲押禁見獲准，其餘人三到五萬元交保。

警方調查，劉男利用「穩賺不賠」、「低風險高獲利」等話術，誘騙民眾投資股票。劉嫌除了籌組車手集團收款外，為防止被銀行防制洗錢機制標記，還偽造虛假合約、股東協議書，搭配虛構海外公司地址、電話等資料，設立人頭公司戶。

警方發現，該公司戶將詐欺贓款新台幣兩千萬元轉匯至香港某帳戶，且該帳戶疑是負責幫黑幫不法所得洗錢的專用戶，內含美金590萬元，折合新台幣約1億9000萬元，顯見不僅有寶和會贓款，還有其餘黑幫及洗錢集團匯款，警方目前持續清查釐清。

警方專案小組6月至8月間兵分多路，拘提劉男與葉姓人頭公司負責人，查扣手機4支、筆電1台、現金32萬500元、存摺4本、公司大小章2枚、私章1枚，以及虛擬貨幣手寫筆記等證物，新北地檢署檢方依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將劉男與共犯葉男聲押禁見獲准。

詐團偽造虛假合約、股東協議書，設立人頭公司戶。（記者鄭景議翻攝）

