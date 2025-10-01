出家人化緣被拒 竟飆罵南投店家「囂張沒落魄的久」

女子向早餐店化緣遭拒。（民眾提供）

一名穿出家人衣服的女子，昨天（9月30日）到南投縣草屯鎮某家早餐店化緣，店家拒絕，該女子即進店裡理論，店家指其「侵門踏戶」揚言要叫警察，對方竟大罵「你囂張什麼？等一下就巴下去！」，離去前還說「囂張沒落魄的久！」。

警方後來接獲報案，到場時該女子已離去，警方表示，從監視器看到該女子是穿出家人衣服，是否為出家人不得而知。由於該女雖穿出家人衣服，但頭戴棒球帽、穿涼鞋，不少網友認為是假出家人。

請繼續往下閱讀...

這名穿淺灰色出家人衣服、頭戴棒球帽、腳穿襪子配涼鞋的女子，拿著紙摺的置物盒，昨天到草屯鎮一家早餐店化緣，年輕老店家搖手表示「不用！」，該名女子即走進店裡，表示化緣只要20元，讓店家做功德，但女店家仍堅持不要，店家強硬態度惹怒這名女子，隨即與女店家發生口角，女店家要這名女子出去，但對方不為所動，於是怒稱「我跟你說不用，不然要叫警察！」。

女子邊走出去邊碎念，指女店家囂張、欺負老人家，臨走前還罵「囂張沒落魄的久！」由於店家與女子叫罵聲驚動附近店家，警方後來也接獲報案，到場時該女子已離去。

女子走進早餐店理論。（民眾提供）

該名女子揮手作勢要打人。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法