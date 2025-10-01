為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    出家人化緣被拒 竟飆罵南投店家「囂張沒落魄的久」

    2025/10/01 16:43 記者陳鳳麗／南投報導
    女子向早餐店化緣遭拒。（民眾提供）

    女子向早餐店化緣遭拒。（民眾提供）

    一名穿出家人衣服的女子，昨天（9月30日）到南投縣草屯鎮某家早餐店化緣，店家拒絕，該女子即進店裡理論，店家指其「侵門踏戶」揚言要叫警察，對方竟大罵「你囂張什麼？等一下就巴下去！」，離去前還說「囂張沒落魄的久！」。

    警方後來接獲報案，到場時該女子已離去，警方表示，從監視器看到該女子是穿出家人衣服，是否為出家人不得而知。由於該女雖穿出家人衣服，但頭戴棒球帽、穿涼鞋，不少網友認為是假出家人。

    這名穿淺灰色出家人衣服、頭戴棒球帽、腳穿襪子配涼鞋的女子，拿著紙摺的置物盒，昨天到草屯鎮一家早餐店化緣，年輕老店家搖手表示「不用！」，該名女子即走進店裡，表示化緣只要20元，讓店家做功德，但女店家仍堅持不要，店家強硬態度惹怒這名女子，隨即與女店家發生口角，女店家要這名女子出去，但對方不為所動，於是怒稱「我跟你說不用，不然要叫警察！」。

    女子邊走出去邊碎念，指女店家囂張、欺負老人家，臨走前還罵「囂張沒落魄的久！」由於店家與女子叫罵聲驚動附近店家，警方後來也接獲報案，到場時該女子已離去。

    女子走進早餐店理論。（民眾提供）

    女子走進早餐店理論。（民眾提供）

    該名女子揮手作勢要打人。（民眾提供）

    該名女子揮手作勢要打人。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播