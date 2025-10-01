前嘉縣警官吸毒 被警拘提到案執行觀察勒戒

嘉義地檢署主任檢察官另向法院聲請觀察勒戒，劉男未到案，嘉義縣警方日前持拘票將他拘提到案執行。（資料照）

前嘉義縣警察局2線2星劉姓警務員被指控販賣安非他命未遂，嘉義地方法院一審依販賣第二級毒品未遂罪2罪，各判刑2年、2年2月，全案上訴中。劉男有施用安非他命，嘉義地檢署主任檢察官另向法院聲請觀察勒戒，劉男未到案，嘉義縣警方日前持拘票將他拘提到案執行。

劉男另涉及侵占路口監視系統電費補助款，嘉義地院依其犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪，一審判處1年6月有期徒刑，褫奪公權3年。

嘉義縣警察局表示，劉男知法犯法，影響警譽重大，依警察人員人事條例記2大過免職，警政署今年4月已核定發布，劉男未再申訴，已正式免職。

嘉院判決書指出，劉男今年2月2度透過Band交友軟體群組，發布隱含販賣毒品訊息，暱稱「小木口」、「小口木」與喬裝買家的警員聯繫，分別約定3000元、6000元交易半錢、1錢重安非他命，被警員逮捕。

