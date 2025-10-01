為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南庄山區民宅暗夜大火！70條水帶接力送水 消防車頭文字D飆山道載水

    2025/10/01 16:49 記者彭健禮／苗栗報導
    位於南庄鄉田美村往山上露營區小徑的民宅火勢猛烈。（苗栗縣消防局提供）

    位於南庄鄉田美村往山上露營區小徑的民宅火勢猛烈。（苗栗縣消防局提供）

    苗栗縣南庄鄉一間民宅昨晚8點多發生火警，民宅位處山區小徑，大型消防車輛無法進入，周邊水源嚴重匱乏，消防人員以70條水帶通接成長1.5公里「白蛇」，輔以車輛加壓送水上山，耗費2個多小時撲滅火勢，無人員傷亡，起火原因仍待調查釐清。

    失火民宅位於南庄鄉田美村往山上露營區的小徑，南庄分隊人車抵達發現火勢猛烈，但大型消防車輛無法進入，周邊水源極度缺乏，距離最近消防栓達1.5公里，高低落差近120公尺，十分不利灌救。

    消防局勤務指揮中心陸續調派頭份、三灣、獅潭等多個分隊共11輛消防車、3輛指揮車，出動消防人員27名、義消7名，消防局長匡夢麟也到場坐鎮指揮，部署70條水帶通接供水，中間再以8輛消防車中繼加壓，水帶綿延1.5公里，宛如「白蛇」，讓不少消防弟兄也直呼從沒見過這麼長的水帶。

    此外，頭份消防車也從山下的消防栓及抽取半山腰的天然水源，與三灣、獅潭消防車協力中繼送水，確保火場水線不中斷。消防車輛於夜間山道來回奔馳，更考驗司機員的操駕技術，打火弟兄們詼諧自我調侃「宛如頭文字D真實版」。

    消防弟兄們通力合作，昨晚9點30分控制火勢、10點56分完全撲滅，殘火處理完畢收拾裝備收隊，已是今天凌晨2點左右。

    消防弟兄們通力合作，昨晚9點30分控制火勢、10點56分完全撲滅。（苗栗縣消防局提供）

    消防弟兄們通力合作，昨晚9點30分控制火勢、10點56分完全撲滅。（苗栗縣消防局提供）

