    社會

    台越詐團誆稱「破解賭博網站」騙50人 6000萬資產被扣求30年重刑

    2025/10/01 16:32 記者鄭景議／台北報導
    主嫌吳勁呈遭求處重刑。（記者鄭景議翻攝）

    主嫌吳勁呈遭求處重刑。（記者鄭景議翻攝）

    37歲吳勁呈夥同越南籍杜文龍共組假投資詐騙集團，吳勁呈出資主持，在社群平台散布「破解賭博網站」假廣告，杜文龍募集無前科越南人當車手收款；共計50民眾受騙，不法所得達新台幣9000餘萬元。台中地檢署孝股檢察官李濂指揮刑事局國際科偵一隊偵辦，8月底查獲吳、杜在內台越犯嫌29名，查扣資產6000餘萬元。台中地檢署依一罪一罰原則，求刑吳勁呈一罪8年重刑，吳勁呈在數罪併罰下達400年徒刑，可處最高上限30年有期徒刑。

    警方調查，這個詐騙集團分工細膩，台籍犯嫌組成洗錢水房、行騙機房、詐騙廣告投放商、工程師等部門，在臉書、Threads、IG、小紅書等各式社群平台散布或投放假廣告，稱握有「破解賭博網站」的方法，只需民眾投入金錢投資，就會透過知名賭博網站賺錢分紅，加LINE慫恿被害人去詐團架設的投資網站投資操作。為了躲避稽查，機房人員接收工作守則後就回家接收詐團主持遠端指揮，透過手機及個人電腦行騙，增加警方偵辦及拘提難度。

    越南籍杜文龍則組成越南車手集團，在全國募集沒有前科的越南人組成車手集團，分工為車手頭、取簿手、收水手、收簿頭、控盤首要等角色，跑遍全國收款。

    檢警去年11月到今年8月底為止，起出房屋2棟、土地7塊、名車5輛、現金350萬元、泰達幣15480顆（約51萬元）、作案用提款卡60張、電腦、手機，以及第二級毒品依托咪酯、大麻、第三級毒品愷他命等大批贓證物，查扣資產合計達6000餘萬元。

    台中地檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪起訴；主嫌吳男已遭羈押禁見，超過50名被害者下，檢方具體求刑每一犯罪行為8年徒刑，「水房」首謀卓男與控盤首腦楊男則各求刑7年，數罪合併下可處最高上限30年有期徒刑。杜男則遭求處一罪3年，目前全案由台中地院續押審理中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣名車、土地等資產達6000餘萬元。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣名車、土地等資產達6000餘萬元。（記者鄭景議翻攝）

