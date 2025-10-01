為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中東勢機車自撞標誌牌 騎士不治、乘客輕傷

    2025/10/01 16:17 記者歐素美／台中報導
    楊男騎機車自撞死亡。（民眾提供）

    台中市東勢區發生一起機車自摔車禍，造成一死一傷！楊姓男子今天中午12點26分時，騎機車後面載著李姓女友人，行經台中市東勢區東關路四段台8線14.5公里處往和平區方向，突自撞安全方向導引標誌牌，人車摔地，楊男當場沒有呼吸心跳，經送往東勢農民醫院急救仍不治，李女則輕傷。

    東勢警分局表示，今天中午12點26分，楊姓男子（44歲）騎機車後方載著李姓女子（32歲），沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，不明原因撞擊安全方向導引標誌牌，致人車倒地滑行，2人被送往東勢農民醫院急救，楊男當場沒有呼吸心跳，經送醫不治；李女則僅手腳擦挫傷，意識清楚。

    警方初步調查，現場道路速限為50公里/小時，因駕駛已死亡，經抽血檢驗無酒精反應，詳細車禍原因有待進一步調查。警方表示，114年迄今東勢分局轄區共發生5起死亡車禍、造成5人死亡，與去年同期7件、7人相較，件數及人數均減少。

    台中市東勢區東關路四段發生機車自撞安全方向導引標誌牌的車禍，造成一死一傷。（民眾提供）

    楊姓男子騎機車載李姓女友人，行經台中市東勢區東關路四段往和平區方向，突自撞安全方向導引標誌牌，摔倒送醫不治。（民眾提供）

