新北分署10月份拍賣 土城店鋪下殺降價200萬元

法務部行政執行署新北分署訂於10月7日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆物件，其中，前次未標脫的新北市土城區電梯華廈1樓店鋪，本次下殺降價200萬元，現在只要底價1840萬元。（圖由新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署定於10月7日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆物件，其中，前次未標脫的新北市土城區電梯華廈1樓店鋪，本次下殺降價200萬元，現在只要底價1840萬元，另有坐落新北市各區的多筆土地及多檔實體股票。

新北分署表示，當日上午10時，於新北分署12樓拍賣室進行動產拍賣程序，將拍賣板信商銀、陽信商銀、華泰商銀、太平洋電線電纜及偉僑股份有限公司實體股票。

請繼續往下閱讀...

新北分署指出，下午3時續於同地點進行不動產拍賣程序，其中新北市土城區中州路「立昕樂悅社區」電梯華廈1樓店鋪，本次進行2拍，底價為1840萬元；另位於新北市中和的土地，現況為雜木林，面積約67.8坪，本次進行第4拍，底價只要225萬6700元，移送機關台北國稅局評估該土地具有價值，屆時如無人應買，國稅局有可能將該不動產登記為國有，以抵償義務人的欠稅，有興趣的民眾務必搶佔先機。

新北分署表示，這次拍賣另有三峽區農牧用地、土城區林業用地，及位於林口、泰山、板橋、中和、永和、三重、新莊等區多筆土地，標的選擇多元，適合不同需求的民眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法