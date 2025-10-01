趁太太不在家伸狼爪！ 房東丈夫爬床性侵未成年房客遭訴

陳姓男子被控性侵未成年少女，基隆地檢署偵結將他依涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪起訴。（情境照）

陳姓男子獲知未成年前女友小夢（化名）借住在他太太出租的房子後，竟趁太太不在家時，爬上小夢床上性侵得逞。小夢不甘遭性侵，求助親友報案，揭發陳男惡性。基隆地檢署今（1日）天偵結，將陳男依涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪起訴。

檢警調查，陳姓男子透有友人介紹，結識未滿18歲的小夢，2人分手後，小夢去年9月間，借住親友所承租的基隆市七堵區租屋處；未料，房東竟是陳的太太；陳被控趁太太不在家時，跑進小夢床上，先指侵小夢，再性侵得逞。

小夢遭性侵後，打手機通訊軟體LINE向親友求助，將她帶至基隆市警察局婦幼隊報案；小夢指控，陳男不顧她央求「不要這樣」，仍全身趴在她身上，儘管她耗盡全身力氣，試圖用腳踹開陳，仍遭陳性侵得逞1次。

檢察官調查時，陳否認涉案，但檢察官小夢指證歷歷，仍將陳男依涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

