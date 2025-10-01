小三逼宮！ 傳人夫性愛、下體照逼元配「成全愛情」下場曝

台中小三出招逼元配離婚吃上官司，二審判賠35萬。（情境照）

台中一名女子為爭奪已婚人夫，不僅自稱「小三」傳情，還直接將性愛照片與男方下體照傳給人夫的妻子，試圖逼宮離婚「成全愛情」，不過這段荒唐手法最後演變成法律攻防，法院二審判決女子必須賠償元配35萬元，全案確定。

判決書揭露，該名女子原本是醫療器材公司業務，2023年間曾兼職應召女，當時結識了一名已婚人夫，兩人迅速發展出曖昧與性關係，交往期間，女子不斷以「老公」、「寶貝」等親暱稱呼對方，甚至表示「不需要名分」也願意為對方生子，試圖加深彼此情感。

然而，這段關係並非單純的私下情愫，女子為了「逼宮」，竟直接聯繫人夫的妻子，她不只傳送兩人共赴汽車旅館的性愛照片，還將男方生殖器照片轉交元配，並聲稱自己已懷孕，更捏造人夫已向她求婚等訊息，明顯是要動搖婚姻，迫使妻子離婚，以達成她與人夫在一起的心願。

這些舉動令元配震怒，認為女子已嚴重侵害配偶權提起民事訴訟，求償60萬元，台中地方法院審理時，女子雖坦承與人夫有性行為，也承認傳送照片與散布不實訊息，但辯稱無意侵害對方權益，法官審酌後認定，女子對元配的婚姻與人格尊嚴造成嚴重傷害。考量雙方經濟能力與行為影響，裁定女子應賠償元配35萬元。

女子不服上訴至台中高分院，主張賠償金額過高，應降至10萬元，但二審合議庭並未採納，認為原判金額合理，駁回上訴，全案定讞。

