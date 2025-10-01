「北捷逼讓座阿嬤」造謠台大教授性侵 超慘下場曝光

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

台北捷運近日再度爆發優先席衝突，一名老婦在車廂內逼迫年輕人讓座，甚至揮包攻擊，卻被對方一腳踹飛，引發討論。該名婦人亦被起底為中研院研究員，翻出其過往判決紀錄，曾婦過去多次騷擾台大數學系張姓前教授，並捏造性侵指控，檢方依加重誹謗與強制未遂等罪予以起訴；法院審理調查後，合併應執行拘役90日，緩刑2年，得易科罰金。

判決指出，曾婦於2003年7月起，多次以各種理由至張教授辦公室請益，並邀請其參加她構思的「凡異計畫」，遭張一再婉拒後，仍持續討論相關議題。張不堪其擾，避不見面，甚至於2004年2月無奈辭去台大教職。

此外，曾婦亦多次以信件要求張與其見面或聯繫，並威脅若不回應，將向他人散布張涉及性侵的訊息。2005年2月7日，她更以電子郵件向張的同事寄送「張老師性侵稱呼他姑丈的姪女」等文字，足以損害張的名譽。

士林地方法院審理時，勘驗相關信件及證人證述，均證明曾婦確有此行為，認定其行為已構成加重誹謗罪、強制未遂罪，並依散布文字誹謗他人名譽，處拘役50日；連續以脅迫使人行無義務之事未遂，處拘役50日，合併應執行拘役共90日，可易科罰金、緩刑二年，緩刑期間須接受保護管束，並完成24次心理輔導。

法官認為，言論自由雖受憲法保障，但不得侵害他人名譽。曾婦散布的指控純屬臆測，與公共利益無關，非為自衛或合理評論，其連續以脅迫手段要求張見面或聯絡，更屬強制未遂。由於張身為大學教授，遭指控內容極具殺傷力，行為已超出合理言論自由範疇。

