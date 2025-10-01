凱思國際涉僱狗仔跟監民代 青年監督聯盟告發涉犯國安法

青年監督聯盟執行長許譽騰與律師陳又新今日下午赴台北地檢署，告發支付狗仔薪水的凱思國際公司負責人李麗娟涉犯國安法，另也告發謝姓記者涉犯妨害秘密等罪。（記者吳昇儒攝）

民眾黨主席黃國昌近日被控指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續延燒，前中央社謝姓記者也涉入其中。謝發出聲明後，已請辭職務。青年監督聯盟執行長許譽騰與律師陳又新今日下午赴台北地檢署，告發支付狗仔薪水的凱思國際公司負責人李麗娟涉犯國安法，另也告發謝姓記者涉犯妨害秘密等罪，並呼籲檢調詳查幕後金流與主使者。

青年監督聯盟執行長許譽騰表示，案件爆發後，查出謝女具有中央社記者身分，卻淪為特定人的打手；其辭職後，發出聲明稿，宣稱是以第四權監督，來為他自己辯駁，這樣對所有新聞工作者非常不公平，如果她沒有錯，為什麼要辭職？希望謝姓記者出來說清楚，透過檢調釐清有沒有做這樣的事情。

律師陳又新指出，依照王義川委員提出的不起訴處分書中顯示，凱思國際可能就是支付狗仔集團薪水的公司，但不管是拍攝張景森、潘孟安、梁文傑等人，時間長達數年，這樣一組人馬，據周刊報導最多在6、7位左右，長期下來花費可能高達3、4千萬元，這些資金來源是什麼？因此認為凱思國際可能在幫中國、香港或台灣的境外敵對勢力在國內做發展組織，故此次也告發其負責人李麗娟涉犯國安法。

陳又新說，就算是媒體也不能隨便進到別人的房子裡面去，越過採訪紅線，而謝姓記者無故竊錄他人非公開活動，就是在單純的政治偵防跟監，因此告發她涉犯妨害秘密、個人資料保護法等罪。

但現場媒體詢問，為何未告發黃國昌，律師則表示，目前不確定黃國昌在案件裡的角色，據報載他可能與狗仔有一些聯繫，後續的話交給檢調調查。檢調認定黃國昌有違法的話，自然就會做處理，因此只對第一線和實際執行行為的人提出告發。

中央社也於今日發出聲明指出，已赴台北地檢署對謝女士提起背信等罪的刑事告訴，後續將針對侵害本社名譽一事，提起相關民事訴訟；其於任職期間是否違反相關規定，目前已交由調查委員會處理。

