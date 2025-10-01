為挽留澳籍心上人 3度摻老鼠藥險奪命台女開庭仍不認罪

澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里中毒，台北地檢署依殺人未遂罪起訴楊女，建請法院量處8年以上徒刑。（資料照）

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月3度誤食老鼠藥險些喪命，檢警鎖定與他同住的女子楊錦屏追查，查出楊女為了阻止艾男返回澳洲，利用藉機照顧他的機會3度對艾男下毒；台北地檢署依殺人未遂罪起訴楊女，台北地院今開庭，楊女維持無罪答辯，聲請傳喚Alex 來台作證，庭訊後，楊女未發一語離開法院。

北檢調查，楊女2022年喪偶，她為求感情慰藉，透過臉書認識來台在補習班教課的艾力克斯，對艾男有好感，讓艾男住進她租屋處，但並未交往；2023年3月艾力克斯對補教工作感到倦怠，決定提前返回澳洲，楊女不想讓他回去，將含華法林成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，艾男喝後噁心、嘔吐，送醫住院治療。

請繼續往下閱讀...

有醫師資格的艾父Stephen來台照護兒子，楊女得知艾父仍決定要讓兒子回國，再度將老鼠藥摻入艾男的飲食中，艾男喝後一度病危，送進加護病房治療，撿回一命；同年4月艾母Julie也抵台，打算再次安排兒子回國，楊女此時又發現艾力克斯與女老闆的親密合照，遂憤而第3度下毒，致使艾男再次病情惡化。

後來艾母到楊女的租屋處收拾兒子的行李，卻在衣櫥抽屜底層，發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才驚覺兒子可能遭人下毒，拒絕再與楊女往來，並報警處理。檢、警搜索楊女租屋處，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，北檢認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴楊女。

合議庭今傳喚艾男住院時的血液科主治醫師高志平（現已退休）作證，他說老鼠藥配方「華法林」中毒有2種毒性作用，急性症狀為嘔吐、噁心、難以進食、脫水，另一種是影響凝血功能；治療時施打K1維生素，有抗凝血作用，減藥後只會影響凝血效果，但不會有急性症狀。

高醫師說，艾男施打K1後返家休養，卻又再次出嘔吐、噁心等急性症狀，因此研判他在家再次服用含華法林成分的飲食，才再次中毒。艾男第2次送醫後住進加護病房，看見護理師正為艾男施打K1，出現很喘的副作用，屬K1過敏，施打後觀察十幾分鐘就緩和下來，艾男的毒物急性反應並非K1的副作用所造成，而是法華林中毒。

高指出，經第2次住院加護治療後，前年4月底他巡房時，Alex說他恢復得非常好，已不再感到病症，高評估很快可以出院，不料艾男返家後，竟又再次出現同樣的中毒反應，病情惡化。

楊女委由律師表示意見，律師質疑高醫師的證詞與周姓醫師的鑑定意見並不一致，希望法院再次函詢周的意見，確認症狀與起因；律師並聲請傳喚Alex來台或遠端視訊作證，檢察官則認為機票住宿難以處理，視訊開庭的效果可能會不盡理想，且台、澳有時差，開庭時間可能會到傍晚甚至晚上，這也會卡到代表處的下班時間，被害人作證有相當難度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法