帶13歲男童到旅店強打手槍，新竹噁男認罪賠償換緩刑。（記者蔡彰盛攝）

新竹張姓男子將13歲男童帶往旅店，強行掏出小雞雞打手槍，最後認罪且賠償換取緩刑，新竹地院依強制猥褻幼童罪將他判刑。

法官調查，張男與未滿14歲兒童小明為朋友關係，去年3月31日9時在竹市某旅店房間內，未經同意，即逕將手自小明短褲褲管伸入觸摸生殖器，小明立即將張男的手拍掉、將褲管往下拉，試圖阻止，但張男仍不顧小明阻止，強行將小明生殖器自褲管掏出，並套弄小弟弟為小明打手槍。

法官審酌張男為一具有智識、社會經驗之成年人，對於人與人之間的來往本應知其分際，卻明知男童真實年齡，仍違反其意願加以猥褻，然其無前科且事後積極達成調解，並已給付全部賠償金，足見其確係真摯地竭力彌補損害，更獲得被害人及其父母諒解，犯後態度良好。

最後法官依強制猥褻幼童罪將張男判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內提供80小時義務勞務，接受法治教育課程6場次，且禁止對小明實施不法侵害行為。

