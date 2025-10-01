為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    帶13歲男童到旅店強打手槍 新竹噁男認罪賠償換緩刑

    2025/10/01 14:46 記者蔡彰盛／新竹報導
    帶13歲男童到旅店強打手槍，新竹噁男認罪賠償換緩刑。（記者蔡彰盛攝）

    帶13歲男童到旅店強打手槍，新竹噁男認罪賠償換緩刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹張姓男子將13歲男童帶往旅店，強行掏出小雞雞打手槍，最後認罪且賠償換取緩刑，新竹地院依強制猥褻幼童罪將他判刑。

    法官調查，張男與未滿14歲兒童小明為朋友關係，去年3月31日9時在竹市某旅店房間內，未經同意，即逕將手自小明短褲褲管伸入觸摸生殖器，小明立即將張男的手拍掉、將褲管往下拉，試圖阻止，但張男仍不顧小明阻止，強行將小明生殖器自褲管掏出，並套弄小弟弟為小明打手槍。

    法官審酌張男為一具有智識、社會經驗之成年人，對於人與人之間的來往本應知其分際，卻明知男童真實年齡，仍違反其意願加以猥褻，然其無前科且事後積極達成調解，並已給付全部賠償金，足見其確係真摯地竭力彌補損害，更獲得被害人及其父母諒解，犯後態度良好。

    最後法官依強制猥褻幼童罪將張男判刑1年6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內提供80小時義務勞務，接受法治教育課程6場次，且禁止對小明實施不法侵害行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播