好貴車禍！市價1800萬法拉利超跑路口對決紅牌重機 騎士彈飛輕傷

新北市樹林區傳出法拉利超跑與紅牌重機車禍，網友討論的焦點聚集在這是一場好貴的車禍；圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市63歲陳姓男子駕駛超跑於樹林鬧區與一輛紅牌重機發生車禍，紅牌重機騎士遭撞後一度噴飛，送醫幸無大礙，車禍肇因仍待釐清；由於陳男駕駛法拉利F12，新車價達到1800萬元，網友看見後拍照Po網直呼是很貴的車禍。

警方調查，這起車禍發生在上月30日晚間8時許，保安街一段及保安二街口；當時駕駛法拉利超跑的63歲陳男與31歲涂姓男子騎乘的紅牌重機車禍，涂男當場彈飛，造成涂男擦挫傷，緊急送醫幸無生命危險。

車禍發生後，途經民眾將照片Po網，直呼這是一場很貴的車禍，網友說法拉利超跑新車價1800萬元，紅牌重機新車價也有40萬元，兩車車禍後，不知如何賠償？

警方說，現場由樹林交通分隊員警處理，雙方駕駛酒測值均為0。

警方初步分析，事故原因疑為超跑左轉未禮讓直行機車先行，但實際肇責仍待交通大隊進一步分析研判。

新北市樹林區傳出法拉利超跑與紅牌重機車禍，圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

