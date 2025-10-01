中秋、國慶腳步近 黃偉哲籲空曠處放爆竹煙火 兒童禁放升空炮

南市消防局人員向店家宣導勿販賣無認可標示的非法爆竹煙火。（南市消防局提供）

中秋及國慶日連續假期將屆，爆竹煙火需求大幅增加，為避免部分販賣場所可能販賣超量的爆竹煙火，台南市消防局啟動稽查工作、並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾使用爆竹煙火的安全及杜絕非法製造及販售。南市消防局長李明峯表示，各大隊、分隊加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作與非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示之合法爆竹煙火，及施放爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者及非法爆竹煙火。

為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同」，違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如衝天炮）及摔炮類等較具危險性的一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

南市消防局提醒民眾使用有合格標示的合法爆竹煙火、並在空曠的處所施放，維護安全。（南市消防局提供）

